Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Laia y Raúl. Sin embargo, la que se llevó toda la atención de la audiencia, y no por un buen motivo, fue la comensal.

La joven acudió al programa en busca del chico de su vida, pero mientras hablaba con Lidia Torrent dejó claro cuales son las normas que tiene que cumplir un chico si quiere tener algo con ella. Unas reglas que, según la comensal, le impone a todas sus parejas antes de comenzar una relación.

«Yo soy un poco celosilla, un chico me tiene que demostrar que puedo confiar en él y tengo unas normas que tiene que saber antes de empezar una relación», le contaba a Lidia Torrent. «Si le digo que me deje ver su móvil me lo tiene que dejar ver, porque si me dicen que no es por algo», argumentaba sobre su norma.

Unas palabras a las que Torrent le respondió preguntándole si no había derecho a la intimidad en la pareja. Aspecto en el que Laia señaló que ella ofrece lo mismo. «Yo tengo mi móvil y si lo quiere ver, lo puede ver», dijo. «Yo aviso, porque no es que tenga que pasar, pero si veo algo que me hace desconfiar…», advertía la participante.

Pero, esa no fueron las únicas normas de la comensal, ya que tampoco quiere contacto físico entre su novio y otras mujeres. «Que una chica no se siente encima», señaló. Y es que Laia explicó que ella no es cariñosa y que por lo tanto no le gusta que otras mujeres lo sean con su novio.

A todo ello, a la lista también sumó la regla de que su novio tampoco puede hablar demasiado por redes sociales. «Que no hable por fotos de Instagram… con amigas puede hablar por Instagram, pero no todos los días», añadió. Eso sí, explicó que una vez le hicieron reflexionar sobre una de sus normas.

«Antes tenía la norma de que tenían que dejar de seguir a las chicas con las que habían tenido algo, pero hablé con un chico y me hizo pensar, porque me dijo que ellas habían formado parte de su vida y dije ‘es verdad’», explicaba.

Todo este conjunto de normas y restricciones no terminaron de convencer nada a Raúl. Por su parte, el comensal de ‘First Dates’ aseguró que Laia parecía una buena chica, pero que todas esas reglas no iban con él y con su privacidad. Por lo tanto, no dio paso a querer una segunda cita con ella.