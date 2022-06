El pasado martes 28 de junio tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de First Dates. De esta manera, pudimos conocer a nuevos comensales que llegaban al restaurante más famoso de la televisión con muchas ganas de conocer a su media naranja. Una de las grandes protagonistas de la noche fue Eileen.

Nada más entrar al local de Cuatro, Carlos Sobera le hizo la siguiente pregunta: “¿Eres muy exigente con los hombres?”. La comensal no dudó en mostrarse lo más sincera posible: “Soy brava, guerrera y muy echada para delante en todo. Últimamente soy más exigente con los hombres. Aunque estoy estupenda a mis 41 años, tengo ya una experiencia…”

Por si fuera poco, la quiromasajista quiso ir mucho más allá: “Vengo al programa en busca de un hombre que me haga vibrar desde el minuto uno, y el único requisito que debe de poseer es que no la tenga pequeña”. Una afirmación que dejó completamente sin palabras a Carlos Sobera, quien no tardó en preguntarle cuál era su concepto de “pequeña”.

Una cara conocida, dos matrimonios y el karma 🤔 ¡Todo listo para recibir en una hora a las nuevas parejas de #FirstDates28J! ❤️ pic.twitter.com/nwcwxAjr6K — First Dates (@firstdates_tv) June 28, 2022

La comensal no tardó en responder, asegurando que el pene de su pareja tendría que tener una medida mínima de unos “20 centímetros”. Ante esta respuesta, el presentador de First Dates quiso dirigirse a Marías Roure: “Si no te importa, me tengo que ir ahora al psicólogo. Vuelvo dentro de un rato”.

Eileen, al ver la reacción del presentador del programa de Cuatro, fue honesta: “Tengo que ser tajante, no me vale que sea cariñoso, amable, inteligente o educado si la tiene pequeña. Pues no, quiero disfrutar los años que me quedan. A mí me gusta que la tengan grande”, reconoció. Su cita para esa noche fue David.

En su presentación, dejó claro lo siguiente: “Es fácil encontrar gente que quiera follar, lo difícil es encontrar el amor, pero es posible”. Al verle, Eileen fue sincera: “No me gusta que tengan pelo en ningún sitio, pero en la cabeza sí”. El madrileño, por su parte, añadió: “Hubiera preferido una mujer más baja, más delgada, más deportista, un poquito más joven y un poquito más sin hijos”.

En plena cena, Eileen empezó a tener serias dudas respecto a la orientación sexual de su cita. Tanto es así que se lo hizo saber al equipo de First Dates: “A mí, de entrada, me parece gay. Para mí que le molan más los chicos que las chicas”. En cuanto a la decisión final, ella no quiso tener una segunda cita con él, mientras que el madrileño estuvo de acuerdo, al no haber sentido ningún tipo de química con ella.