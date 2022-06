‘First Dates’ | Un comensal confiesa sus preferencias sexuales: “Sexo una vez al día”

Un día más, el restaurante de First Dates abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Mario y Kai. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

Acudir al programa tras haber finalizado una relación sentimental no es una idea de lo más acertada, especialmente si todavía existen sentimientos de por medido. Una situación a la que se arriesgó Kai, una persona no binaria que prefiere que la traten en femenino, destacando que es «pansexual», pero que había venido en busca de un chico.

Para Kai el prototipo de chico ideal son los «llamados hombres oso, con mucho pelo y mayores». Su cita de la noche fue Mario, quien conquistó de primeras a Kai. Eso sí, respecto a gustos, el comensal señaló que prefería hombres más jóvenes que él.

La velada transcurrió a las mil maravillas, ambos compartieron puntos en común y se entendieron en muchos aspectos. Pero, cuando llegó el momento de hablar de las relaciones pasadas, todo cambió. Y es que, Mario reveló que pasó mucho tiempo casado. Mientras que Kai, por su parte, contó que su anterior pareja le había hecho «ghosting», y que eso era algo «que no le deseo a nadie».

Kai descubre en ‘First Dates’ que no ha superado su ruptura: “Tengo que pasar fases del duelo que no he pasado” 😢 #FirstDates16J https://t.co/RqRmnJc1VO

— First Dates (@firstdates_tv) June 17, 2022