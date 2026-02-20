‘Equipo de investigación’ habla hoy de un material que ha pasado de ser de lujo, a ser un residuo

Equipo de investigación regresa esta noche a laSexta con un programa que seguro que levantará el interés para millones de personas, que no sabían que en el mundo de la ganadería ha comenzado un nuevo problema. Se trata de un nuevo dolor de cabeza para los ganaderos, que ven cómo se acumula material producido en sus almacenes que ahora nadie quiere. La situación era muy distinta hace no tanto tiempo, cuando el precio de su producción era alto, ya que la industria de la moda lo pedía en grandes cantidades y a precios mucho más competitivos que los de ahora.

El programa se centrará esta noche de viernes en la invasión de las prendas de falsa lana merina que llenan las tiendas, que en realidad resultan ser poliéster o mezclas con muy poca cantidad de material de calidad. Mientras, en nuestro país se acumulan millones de kilos de lana recién esquilada de las ovejas que no encuentran compradores, dejando en la ruina a los ganaderos, que ya no saben qué hacer para darle salida.

El que antes era un material apreciado y de gran calidad para la elaboración de prendas de alta gama, ahora es casi un apestado por las empresas de moda, que han preferido engañar a los consumidores vendiendo prendas de poca o nula calidad a grandes precios.

Los reporteros de Equipo de Investigación recorrerán distintas comunidades para mostrar el impacto económico de este desplome: ganaderos que no cubren costes, empresas transformadoras al límite y una industria textil que ha sustituido progresivamente la fibra natural por materiales sintéticos derivados del petróleo.

Los reporteros descubrirán explotaciones que acumulan miles de kilos de lo que en el pasado fue bautizado como ‘oro blanco’, pero que ahora no tiene casi valor. El culpable de esta crisis es el auge de la venta online de prendas supuestamente elaboradas con lana merina que, tras su compra, resultan ser poliéster. Una práctica que no sólo genera desconfianza en el consumidor, sino que agrava la crisis en el mundo del campo.

Los ganaderos, asociaciones y hasta empresas de moda tratan de cambiar esta situación, tratando de encontrar nuevos usos para la lana que ahora se amontona y se estropea en naves industriales.

El fast fashion ha conseguido hacer que la imagen de lo que antes era un tejido de calidad caiga en picado y que millones de personas prefieran elegir prendas de otros materiales para no volver a ser engañados con falsas promesas de lana.

Este reportaje tratará de encontrar quién está saliendo beneficiado de esta crisis. Lana: El oro blanco que nadie quiere, es el reportaje que se podrá ver a partir de las 22:30 h en una nueva edición de Equipo de investigación.