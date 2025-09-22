¿Cuál es la canción del nuevo baile ‘El Hormiguero’? Así suena en la temporada 20

El Hormiguero ha comenzado en este año 2025 su 20ª temporada y lo hace con nuevo baile, tal y como los espectadores pueden ver cada noche al comenzar el programa. Pablo Motos y los suyos han decidido cambiar la canción Summer in New York, de Sofi Tukker, por un tema de Lady Gaga, que es el que ahora suena cada noche en el programa más visto del prime time en televisión en España.

La canción elegida de la artista es Zombieboy, un tema que está dentro de Mayhem, el último disco de la cantante, que fue publicado en marzo de este año 2025. Su ritmo mezcla el pop con el funky, recordando a muchos a la música que triunfaba en la década de los 80. Para este tema, Gaga quiso hablar de los excesos y de la diversión de la noche, siendo un homenaje a Zombie Boy, un modelo e influencer que saltó a la fama por tener la mayor parte de su cuerpo tatuada. En todo su cuerpo había tatuados huesos e insectos, llegando poseer dos récord Guinness por la mayor cantidad de insectos tatuados (176) y otro por la mayor cantidad de huesos humanos tatuados (139). Rick Genest, como así se llamaba en realidad, falleció en el año 2018 por culpa de una caída desde el balcón de su casa. Todo apuntaba a un suicidio, aunque su familia defendía que había sido un accidente.

La relación entre Lady Gaga y Zombie Boy comenzó en 2011, cuando el fallecido apareció en el videoclip de Born This Way, el mayor éxito de la artista en su carrera. En cambio, este Zombieboy no está teniendo un gran éxito, pese a que a muchos les puede recordar a canciones como Uptown Funk, de Bruno Mars, o incluso a éxitos de Blondie y otras bandas legendarias del pop.

Gaga no ha publicado videoclip de esta canción, aunque sí que ha tenido actuaciones importantes con ella, como una aparición que realizó en el evento Tudum, de Netflix. En la plataforma YouTube, el audio de esta canción apenas supera los seis millones de visualizaciones, mientras que en Spotify supera los 61 millones, aunque se trata de uno de los temas con menos escuchas del disco al que pertenece.

La canción de El Hormiguero tampoco ha tenido un buen recorrido en listas de éxitos, no habiendo conseguido llegar a las posiciones altas en Estados Unidos, Francia, Canadá o Brasil. En Grecia sí que llegó a tener cierta repercusión, aunque es la excepción que confirma la regla.

Por lo tanto, que suene cada noche en El Hormiguero puede ser un importante empujón para este tema, ya que le dará relevancia en nuestro país, donde ha tenido muy poca repercusión. Este Zombieboy no ha podido con el efecto de Abracadabra, el gran hit de Lady Gaga de los últimos años.