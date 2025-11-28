Casting de ‘Cifras y letras’: cómo participar, requisitos y todo lo que debes saber

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los meses, Cifras y letras se ha convertido en uno de los programas de televisión que más alegrías está brindando a La 2. Cada día que pasa, cosecha unos datos de audiencia verdaderamente sorprendentes. Y es que cada vez son más las personas que no dudan en acompañar a Aitor Albizua, Elena Herraiz, David Calle y a los dos concursantes de cada noche. Por lo tanto, es evidente que el regreso de este mítico concurso de ingenio ha vuelto a despertar el interés de miles de personas en nuestro país y, por ende, también son más los que se animan a participar. Y todo para superarse pero, sobre todo, para formar parte de la historia de Cifras y letras. Te contamos todos los detalles sobre cómo puedes participar y qué necesitas para poder hacer ese sueño realidad.

¿Cómo participar en el casting de ‘Cifras y letras’?

La mecánica es bastante sencilla, aunque se requiere varias cuestiones como son la agilidad mental y el ingenio. Pero si hablamos de formalismos, lo primero que debes hacer, si eres mayor de edad, es rellenar el formulario de inscripción que podrás encontrar en la web oficial del concurso presentado por Aitor Albizua. Eso sí, no es la única opción, puesto que también puedes enviar un correo electrónico a [email protected] o enviar un mensaje por WhatsApp al número 643 609 757.

Una vez el equipo de Cifras y letras reciba tu solicitud, puede convocarte en cualquier momento a las pruebas de selección, que suelen incluir ejercicios de cálculo mental o, incluso, agilidad con las letras. Pero no todo queda ahí, puesto que también pueden realizar pruebas adicionales o, incluso, entrevistas para conocer mucho más el perfil del posible futuro concursante.

Ahora bien, ¿cuál es el perfil ideal para Cifras y letras? Tener buen vocabulario y rapidez a la hora de formar palabras, pero también contar con una rapidez mental a la altura de un programa tan exigente como este. Así pues, realizar juegos de lógica o practicar lectura habitual son hábitos que pueden ser de gran ayuda.

Una vez superes el casting, desde producción se pondrán en contacto contigo para fijar una fecha de grabación. Es importante que sepas que, al igual que sucede con este tipo de concursos, las grabaciones suelen realizarse en jornadas intensas. Aun así, estamos completamente convencidos de que es una experiencia que merece muchísimo la pena.

¿Cómo ver ‘Cifras y letras’? (online y tv)

Este concurso se emite de lunes a viernes en La 2 de Televisión Española. Normalmente, de 21:00 a 21:30 hrs (una hora menos en Canarias) podremos disfrutar de una entrega repetida, mientras que, aquella que estrenan, se puede ver desde las 21:30 hasta las 22:00 hrs (hora menos en el paraíso canario).

Por si fuera poco, cabe destacar que no solamente puedes ver el programa en directo desde la televisión tradicional, sino también en la aplicación RTVEPlay. De hecho, en esta plataforma, podrás muchas de las últimas entregas de Cifras y letras que se han emitido en las últimas semanas.