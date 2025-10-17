‘Cifras y letras’: Diego Aguado cumple su sueño de hacerse con el bote del programa

No es ningún secreto que Cifras y Letras, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en La 2 de Televisión Española. Cada vez son más las personas que se reúnen frente a la pequeña pantalla para disfrutar de los nuevos retos a los que se enfrentan los participantes y, sobre todo, para ver si el campeón de Cifras y Letras de la noche es capaz de llevarse el ansiado bote. Desde el 25 de septiembre, Diego Aguado ha logrado ser el vencedor en cada entrega. El madrileño de 46 años, que es consultor para empresas de videojuegos y juegos de mesa, siempre ha confesado que su gran sueño fue participar en Cifras y Letras. De ahí que, desde que supo de su regreso a televisión, no dudó en rellenar el formulario del casting para lograr su objetivo.

No solamente lo ha conseguido, sino que ha pasado a la historia de Cifras y Letras al convertirse en uno de los pocos vencedores del bote. Todo sucedió el pasado jueves 16 de octubre donde, en su programa número 16, Diego Aguado tenía como reto enfrentarse a Celia, la nueva concursante. Tirando de destreza en todas y cada una de las pruebas, llegó a acumular 13.300 euros en su casillero personal. Si en algún momento ponía punto y final a su etapa en el concurso presentado por Aitor Albizua, se marcharía con la cantidad de dinero que ha ido acumulando en todas y cada una de las entregas. Lo que el matemático no esperaba es que esa noche iba a conseguir uno de sus mayores sueños, que no era otro que conseguir el bote de Cifras y Letras que, esa noche, ascendía a 70.000 euros. ¡Algo verdaderamente sorprendente!

El tema era «Con aguja, hilo y dedal». Diego Aguado comenzó, poco a poco, a resolver las palabras ocultas, entre las que se encontraban «modistilla», «costurera» o «hilandera». Tras responder «bordadora», tan solo le quedaba una palabra por adivinar. Por suerte, había conseguido la ansiada llave al principio del programa, por lo que la utilizó y se desveló que era «pezuelo».

Lo más sorprendente es que fue todo tan rodado que le sobró un minuto y nueve segundos de tiempo. «No me lo creo», alcanzó a decir Diego Aguado, visiblemente emocionado. «Es para no creérselo. ¡Menudos programas nos has dado! Al final, objetivo conseguido. 83.300 euros que te llevas para casa», anunció Aitor Albizua.

Como no podía ser de otra manera, el ganador del bote de Cifras y Letras no dudó en aprovechar la ocasión para dar las gracias a Aitor Albizua, Elena Herraiz y David Calle, aunque también se mostró agradecido con todo el equipo que hay detrás, así como con sus adversarios y su familia. «Enhorabuena, porque has sido un concursante espectacular», aseguró el presentador de Cifras y Letras. ¡Un bote más que merecido, qué duda cabe!