Bosco reconoce qué compañera de ‘Supervivientes 2023’ le gusta: «Es atómica»

No es ningún secreto que Bosco Blach Martínez-Bordiú está siendo uno de los grandes protagonistas de Supervivientes 2023. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente está dando el máximo posible en cada prueba sino que, además, llena de alegría y buen rollo a todos y cada uno de sus compañeros.

Recientemente, el concursante de Supervivientes 2023 quiso sincerarse con Jonan Wiergo y Alma Bollo. ¿De qué manera? Hablando de sus sentimientos como nunca antes lo había hecho, reconociendo quién de sus compañeras le pone “como una moto”.

Todo comenzó cuando la hija de Raquel Bollo le hizo la siguiente pregunta: “¿Tú has tenido pareja?”. El concursante confesó que tan solo había tenido una. Acto seguido, Bosco explicó qué es lo que más le llama la atención de una mujer: “Si viene y hace un caballito en moto yo ya estoy perdido”, reconoció.

Jonan, ante este tema de conversación, quiso saber si a su compañero le gustaba Raquel Arias, también concursante de Supervivientes 2023. “No, lleva seis años con su novio. Le tengo mucho aprecio desde el principio, siempre ha sido súper simpática”, aseguró Bosco ante la contundente pregunta del influencer.

Eso sí, no tardó en aprovechar la oportunidad que se le presentó para reconocer que sí que había alguien en Supervivientes 2023 que le había llamado muchísimo la atención: “La que me pareció atómica fue Adara”. Acto seguido, Bosco quiso ir mucho más allá: “El primer día escribí su nombre en la pizarra y lo cambié por Sergio”.

Sea como sea, lo cierto es que tanto Adara Molinero como Bosco se han convertido en dos de los grandes protagonistas de Supervivientes 2023. No solamente porque están dando lo mejor de sí mismos en cada prueba sino que, además, están disfrutando al máximo de esta experiencia. ¡Se les nota!