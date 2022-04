¿Cuánto cobran los concursantes de ‘Supervivientes’? Esta es la pregunta que todo el mundo se hace con cada nueva edición de ‘Supervivientes’. El reality regresa hoy a Telecinco con 16 famosos dispuestos a todo para llevarse un premio final de 200.000 euros que se suma a lo que cobran cada semana por su participación. ¿Pero de cuánto dineros hablamos exactamente?.

¿Cuánto cobran los ‘Supervivientes’?

Sabemos que el caché de los participantes en el reality de supervivencia es siempre «top secret» y que además puede variar en función de la popularidad que tenga la persona en cuestión y el «juego» que pueda dar para el programa. Sin embargo, sí que podemos hacernos una idea aproximada de lo que podrían estar ganando los participantes actuales y otros que participaron en ediciones anteriores.

Todo a partir de lo revelado por el actor Nacho Vidal que participó en 2015 y que en una reciente entrevista al Youtuber Jordi Wild, explicó que a él le pagaron 35.000 euros por semana de participación dado que esa cifra es la que suelen pagar a la media de concursantes más conocidos.

No sabemos si lo dicho por Vidal es cierto o no, pero tampoco tenemos porqué ponerlo en duda. De hecho Kiko Matamoros que es uno de los participantes estrella de la presente edición 2022, ya explicó hace un par de años en el programa del que es colaborador ‘Sálvame’ que hasta la fecha no había podido ir a ‘Supervivientes’ porque por lo visto parece que tenía un caché que para la organización era muy alto, ya que según él mismo dijo, estaba en torno a los 50.000 euros por semana.

Sin embargo, dicho caché se habría vuelto a negociar y parece que Matamoros habría accedido a ir este año cobrando algo menos, de modo que sí que puede ser que cobre algo similar a lo que cobró Vidal hace ya 7 años, aunque también debemos recordar que los sueldos en televisión ya no son lo que eran y que posiblemente los concursantes más «top» cobren en los últimos años, y de media, en torno a los 25.000 euros.

Lo que cobran los concursantes menos conocidos

Por otro lado, concursantes que no son tan conocidos cobrarían cachés bastante más bajos a los comentados. De hecho se dice que la media estaría entre los 8.000 y los 10.000 euros para concursantes como por ejemplo la actriz Valeria Marini o Palito Dominguín, sobrina de Miguel Bosé, que participaron en 2021. Lo mismo que podrían cobrar este año Desi, que fue concursante de Gran Hermano o Mariana Rodríguez, modelo venezolana.

Tema aparte sería Isabel Pantoja que fue a Supervivientes en 2019 y se dijo que tuvo un caché de 80.000 euros semanales. Una cifra no confirmada por nadie, pero que podría ser del todo real si tenemos en cuenta el interés que tenía Telecinco por contar con la tonadillera en el reality y el que sea una de las famosas que más interés genera siempre.

‘Supervivientes 2022’ arranca hoy jueves a partir de las 22:00 en Telecinco y a los concursantes mencionados, tenemos que sumarle otros como Anabel Pantoja, Nacho Palau, Charo Vega, Anuar Beno, Alejandro Nieto y su novia Tania Medina, Marta Peñate o el esgrimista Yulen Pereira.