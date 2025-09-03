No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 2 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 384 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo el escándalo de la fábrica ha estallado en la prensa, y lo ha hecho en el día del cumpleaños de Begoña. Ella, mientras tanto, sigue sin sospechar de Gabriel. El futuro de Pelayo queda en el aire tras la filtración a la prensa, mientras que Marta confiesa a las chicas toda la verdad sobre su vínculo con Fina. Es más que evidente que está profundamente afectada por su marcha.

Lejos de que todo quede ahí, la tensión entre Luz, Luis y Cristina no para de crecer. Hasta tal punto que la situación se está tornando cada vez más incómoda. La intervención de Andrés con los trabajadores parece que tiene graves e inesperadas consecuencias, mientras que Gabriel se adelanta a Andrés, dejando a Begoña completamente sin palabras. En cuanto a Irene, continúa haciendo todo lo que está en su mano para acercarse a Digna, pero algo en su actitud le produce muchísima intriga. Y siendo honestos, no es para menos. Gema no puede evitar fijarse en la cantina mientras que Raúl hace todo lo posible para tratar de retener a Gaspar, sin importarle en absoluto las posibles consecuencias. Damián ha optado por dar un paso hacia Tasio, pero no logra obtener la respuesta que esperaba, ni mucho menos.

¿Qué sucede en el capítulo 385 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 3 de septiembre?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo el regalo de Gabriel ha provocado una reacción completamente inesperada en Begoña y Julia. Todo ello mientras Marta continúa adelante con el nuevo lanzamiento, pero la herida por Fina continúa abierta. En cuanto a María, ha confesado a Andrés su firme deseo de ser madre.

Joaquín, por su parte, empieza a notar un comportamiento extraño en su hermano, mientras que Tasio tiene un tenso enfrentamiento con su madre por su relación con Damián. En cuanto a Gaspar, toma una drástica decisión que descoloca por completo a Damián, mientras que Luz y Digna toman la decisión de mantener en secreto toda la verdad sobre Pedro.

Pelayo acusa a Marta y Damián de haber llevado al límite la grave crisis de la fábrica, mientras que Luis se sincera con Joaquín respecto a lo ocurrido con Cristina. Todo ello mientras se ve sorprendido por un inesperado consejo. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.