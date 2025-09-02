Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 1 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 383 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Gema ve una gran oportunidad laboral, como es la compra de la cantina. Al fin y al cabo, está cansada de su trabajo. Andrés regresa con esperanzas tras su encuentro con un trabajador, mientras que María y Gabriel chocan ante la posibilidad de firmar un acuerdo con los demandantes. Con la firme intención de salirse con la suya, Gabriel mueve ficha, y la prensa se hace eco del escándalo.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y exitosa serie diaria han sido testigos de cómo Claudia y Carmen se ven sorprendidas al recibir una carta de Fina. En cuanto a don Pedro, hace todo lo que está en su mano para chantajear a Digna para que no le abandone, aunque ella está más que decidida a poner punto y final a su relación sentimental. Por si fuera poco, Digna es incapaz de contarle toda la verdad a Gema. Ángela, por su parte, se presenta en casa de la familia de De la Reina con un sorprendente propósito. Todo ello mientras Irene ha encontrado el momento más que perfecto para confesar a Cristina que se siente profundamente arrepentida por lo que hizo a Joaquín. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra manera.

¿Qué sucede en el capítulo 384 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 2 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo el escándalo de la fábrica acaba estallando en la prensa, y lo hace el día del cumpleaños de Begoña. Ella, a pesar de todo, continúa sin tener sospechas de Gabriel. En cuanto al futuro de Pelayo, queda en el aire tras la filtración a la prensa.

Marta ha encontrado el valor suficiente para confesar a las chicas toda la verdad sobre su relación con Fina, que se siente profundamente afectada por su marcha. La tensión entre Luz, Cristina y Luis aumenta de forma considerable, puesto que la situación se torna cada vez más incómoda, como no podía ser de otra forma.

La intervención de Andrés con los trabajadores tiene consecuencias verdaderamente inesperadas, mientras que Gabriel se adelanta a Andrés, dejando a Begoña completamente descolocada. Irene continúa intentando acercarse a Digna, pero algo en su actitud le genera una enorme intriga. Damián descoloca a todos con su nuevo movimiento hacia Tasio. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.