Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 29 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 382 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo don Pedro se siente profundamente desesperado, hasta tal punto que trata de hacer todo lo necesario por retener a Digna. Luz toma una drástica decisión que sacude de lleno a la directiva, mientras que Gema se muestra dispuesta a cambiar de aires al sentirse cansada de su trabajo en la tienda. Claudia y Carmen, dadas las circunstancias, empiezan a temerse lo peor sobre el paradero de Fina.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie diaria han sido testigos de cómo la demanda continúa dividiendo a la empresa, lo que provoca que las negociaciones de Gabriel se compliquen de forma radical. Afectada por la marcha de Fina, Marta opta por dejar a Pelayo y Vaca esperando, sin importarle en absoluto las posibles consecuencias. Pelayo ha recibido una impresionante noticia que lo cambia todo, mientras que Gaspar desvela sus intenciones de vender la cantina. Al ser consciente de las posibles consecuencias a corto y a largo plazo, Andrés se muestra más que decidido a querer tomar las riendas del conflicto con los trabajadores. El joven tiene claro que tiene mucho en juego, por lo que va a hacer todo lo que está en su mano para tratar de solventar este asunto, antes de que sea demasiado tarde.

¿Qué sucede en el capítulo 383 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 1 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a ser testigos de cómo Gema ve una grandísima oportunidad para comprar la cantina. Cansada de su trabajo en la tienda, empieza a ver esta opción como una salida. Andrés vuelve con esperanzas tras su encuentro con un trabajador.

María y Gabriel tienen un choque ante la posibilidad de firmar acuerdo con los demandantes. De esta forma, para salirse con la suya, Gabriel opta por mover ficha al conseguir que la prensa se haga eco del escándalo. Claudia y Carmen se quedan completamente sin palabras al recibir una carta de Fina.

Don Pedro chantajea a Digna para que no le abandone, aunque ella está más que decidida a poner punto y final a esta relación. Todo ello mientras Digna se siente incapaz de contar la verdad a Gema. Ángela se presenta en casa de la familia De la Reina con un propósito, mientras que Irene confiesa a Cristina que está arrepentida por lo que hizo a Joaquín. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.