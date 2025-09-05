No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 4 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 386 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Begoña y Gabriel despiertan más unidos que nunca, mientras que Damián sorprende a Manuela con una impactante noticia que tiene estrecha relación con Gaspar. Don Pedro ha regresado a la fábrica junto a Digna, pero Joaquín presencia algo verdaderamente terrorífico e inquietante. Todo ello mientras la crisis de la empresa continúa creciendo a pasos agigantados. Por ese mismo motivo, Tasio acaba aceptando la invitación de los De la Reina.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Digna no duda un solo segundo en tener un tenso enfrentamiento con Irene por su silencio, mientras que Joaquín ha empezado a tener serias sospechas de que algo está sucediendo. En cuanto a Manuela, hace todo lo que está en su mano para frenar la marcha de Gaspar. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que su petición no surte efecto como esperaba, ni muchísimo menos. Carmen y Marta deciden celebrar el gran éxito que ha cosechado su propuesta, mientras que Joaquín y Gema empiezan a atar cabos sobre Digna y don Pedro. Dadas las circunstancias, y como no podía ser de otra manera, Digna acaba derrumbándose con Joaquín. Así pues, le acaba confesando una verdad que es verdaderamente imposible de ignorar.

¿Qué sucede en el capítulo 387 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 5 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a ser testigos de cómo, a través de Julia, Begoña ha descubierto cuáles son los planes de María respecto a la adopción. Todo ello mientras Joaquín ha decidido ocultar toda la verdad a Luis. Además, la tensión con Luz continúa creciendo a pasos agigantados.

Lejos de que todo quede ahí, Irene empieza a tener serias sospechas de que su hermano no está bien. Así pues, Luz deja caer algo verdaderamente inquietante. En cuanto a Gabriel, parece haber logrado cerrar un acuerdo clave para la empresa, mientras que Gema y Claudia dejan atrás sus diferencias tras una inesperada decisión.

Joaquín parece tomar partido y desvela a Gema lo que sabe sobre don Pedro, mientras que Marta ha vuelto a escribir en su diario, sin dejar de pensar en Fina. Don Pedro se niega en rotundo a ceder el control, por lo que no duda en humillar a Joaquín. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.