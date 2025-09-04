Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Gabriel y Begoña, más unidos que nunca
Su relación va viento en popa
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado 3 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 385 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo el regalo de Gabriel ha provocado una reacción completamente inesperada en Begoña y Julia. Marta, por su parte, continúa adelante con el nuevo lanzamiento, pero la herida por Fina continúa abierta. María ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una confesión a Andrés: tiene ganas de ser madre. En cuanto a Joaquín, empieza a notar que su hermano está teniendo un comportamiento extraño.
Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie diaria han podido ser testigos de cómo Tasio ha protagonizado un tenso enfrentamiento con su madre, y todo como consecuencia de su actual relación con Damián. Todo ello mientras Luz y Digna han tomado la firme decisión de mantener en secreto toda la verdad respecto a Pedro. Por si fuera poco, Luis ha querido compartir con Joaquín lo sucedido con Cristina. Es entonces cuando, aprovechando la situación, ha recibido un inesperado y sorprendente consejo. Pelayo no ha dudado un solo segundo en acusar tanto a Marta como a Damián de haber llevado al límite la crisis de la fábrica, lo que ha derivado en unas consecuencias verdaderamente impactantes, a la par que preocupantes. Se trata de algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.
¿Qué sucede en el capítulo 386 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 4 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo Begoña y Gabriel despiertan más unidos que nunca, mientras que Damián deja completamente descolocada a Manuela con una noticia que tiene estrecha relación con Gaspar. Todo ello mientras don Pedro regresa a la fábrica con Digna. Joaquín, por su parte, presencia algo verdaderamente inquietante.
La crisis de la empresa continúa creciendo a pasos agigantados, mientras que Tasio opta por aceptar la invitación de los De la Reina. En cuanto a Digna, enfrenta a Irene por su silencio y Joaquín empieza a tener serias sospechas de que algo está sucediendo. Manuela hace todo lo que está en su mano para evitar que Gaspar se marche, pero no lo consigue.
Carmen y Marta celebran que su propuesta ha sido todo un éxito, mientras Joaquín y Gema empiezan a atar cabos respecto a don Pedro y Digna. Ésta, por su parte, se derrumba con Joaquín, haciéndole conocedor de una verdad que ya no le es posible ignorar. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
