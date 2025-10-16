Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Andrés tiene un tenso enfrentamiento con Gabriel
Gabriel aprovecha para llevar a cabo su plan
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 15 de octubre pudimos disfrutar del capítulo 415 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo Gabriel ha descubierto que Andrés ha visitado a Remedios, por lo que opta por interrogarla sobre la visita de su futuro marido. El abogado expresa su enorme preocupación a María respecto a las cada vez más constantes y preocupantes acciones de Andrés. Raúl se despide de Teo, dejando completamente atrás un capítulo de su vida que tiene estrecha relación con la colonia.
Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ser testigos de cómo Manuel se preocupa muchísimo por el ánimo de Digna, que está sufriendo cierto rechazo social y mucha presión por la situación que le está tocando vivir. Además, Manuela anima a los niños a mostrarle su apoyo, tratando de levantar su ánimo. Marta regresa visiblemente recuperada, mientras que Pelayo ha realizado una impactante inversión en la compra de cinco hoteles antes de apartarse por completo de su empresa familiar. Todo ello mientras, finalmente, Begoña acepta casarse con Gabriel. Es entonces cuando los dos deciden anunciar su compromiso frente al resto de la familia aunque, eso sí, optan por ocultar el embarazo. Es un hecho que prefieren guardar silencio, por el momento.
¿Qué sucede en el capítulo 416 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 16 de octubre?
De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Andrés protagoniza un tenso enfrentamiento con Gabriel. Esto ha provocado que el abogado se vea en la obligación de poner en marcha su plan. Así pues, Gabriel manipula la sala de máquinas, no sin antes planear su próximo movimiento para tratar de conseguir más objetivos.
Marta anima a Andrés en su futuro enlace con Begoña, mientras él decide ocultar sus sospechas respecto a Gabriel. En cuanto a Cristina, comunica a Irene que se queda en la colonia. Es más, descubre el sueño que José tenía en su juventud, lo que le acerca mucho más a él. Cristina quiere ayudar a que José recupere el negocio familiar.
Gema y Carmen informan a Marta respecto a la campaña de Emma Govantes, por lo que deciden supervisar la sesión de fotos. Todo ello mientras Claudia se siente profundamente confundida respecto a qué hacer con Raúl. Irene y Digna logran normalizar su relación, a pesar de que Joaquín desaprueba su acercamiento. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
