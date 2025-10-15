Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Begoña y Gabriel anuncian su compromiso
Eso sí, guardan en secreto el embarazo
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 14 de octubre, los espectadores han podido disfrutar del capítulo 414 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo María no ha dudado un solo segundo en informar a Andrés que Gabriel ha dado el paso de pedir matrimonio a Begoña. Algo que provoca que la tensión entre ellos aumente de forma considerable. Todo ello mientras Begoña no quiere precipitarse aceptando casarse con Gabriel. En cuanto a Andrés, contacta a Enriqueta para investigar si sabe algo respecto a la implicación de Gabriel en diversos sucesos.
Lejos de que todo quede ahí, Claudia reconoce tener muchas dudas sobre qué debe hacer, en realidad, con Raúl. Joaquín, por su parte, trata de convencer a Cristina de que, bajo ningún concepto, venda sus acciones. Carmen da las gracias a Damián por el apoyo que ha brindado a Tasio, mientras que Carmen da un toque de atención a Gema como consecuencia de la situación con una clienta. Así pues, muestra su desaprobación hacia la actitud que ha tenido. Digna enfrenta a las clientas, que la rechazan por no haber heredado nada de don Pedro. Una situación que, como era de esperar, ha afectado muchísimo a su imagen en la colonia. Gaspar ha comenzado a publicitar la pomada de Luz, destacando la gran cantidad de beneficios que tiene. Algo que ha llamado la atención de todas y cada una de sus clientas.
¿Qué sucede en el capítulo 415 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 15 de octubre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a ser testigos de cómo Gabriel ha descubierto que Andrés ha visitado a Remedios y le tantea. Con posterioridad, interroga a la mujer sobre la visita de su futuro cuñado. El abogado no puede evitar expresar su preocupación a María como consecuencia de las acciones de Andrés.
Raúl opta por despedirse de Teo para dejar atrás un importante capítulo en su día a día en la colonia. Manuela se preocupa muchísimo por el ánimo de Digna, quien sufre un contundente rechazo social. Además, anima a los niños a que le muestren su apoyo para tratar de animarla en la medida de lo posible.
Marta regresa completamente recuperada, mientras que Pelayo realiza una importante inversión a la hora de comprar cinco hoteles antes de apartarse de su empresa familiar. Begoña acepta casarse con Gabriel, por lo que ambos deciden anunciar su compromiso frente a todos, aunque ocultando el embarazo. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
