Anabel Pantoja: su reacción tras saber que Belén Esteban ha hecho pública su nueva relación

El pasado viernes fuimos testigos de una entrega de Viernes Deluxe realmente especial. Al fin y al cabo, Belén Esteban se enfrentaba a su último PoliDeluxe. Entre otras cuestiones, la colaboradora hizo una confesión que no dejó indiferente a nadie: confirmó la nueva relación sentimental de Anabel Pantoja.

Todo comenzó cuando, en un momento dado de la entrevista de Viernes Deluxe, Belén Esteban terminó por confirmar lo que parecía un secreto a voces. Y es que Anabel Pantoja estaba de nuevo ilusionada tras su tormentosa ruptura con Yulen Pereira. En esta ocasión, la sobrina de la tonadillera se habría dado una oportunidad con David Rodríguez, el fisioterapeuta con la que se le estaba relacionando en las últimas semanas.

Lejos de que todo quede ahí, la de Paracuellos confesó que la prima de Isa Pantoja estaba realmente feliz con él. Unas declaraciones que, como era de esperar, no han pasado desapercibidas. Tanto es así que el pasado lunes, en el nuevo programa de Sálvame, se ha comentado la reacción de Anabel Pantoja ante las palabras de su amiga.

¡Bomba! Belén Esteban confirma que Anabel Pantoja sí está saliendo con David, el fisioterapeuta. #polibelen — Deluxe (@DeluxeSabado) June 16, 2023

Belén Esteban no tardó en confesar a sus compañeros lo que había hablado con la influencer: “Me dijo que no le gustó que lo dijera, pero que no pasaba nada”, reconoció. Lejos de que todo quede ahí, la tertuliana ha dejado claro que su amistad con Anabel sigue intacta, a pesar de haber hecho esta confesión en su entrevista en Viernes Deluxe.

A pesar de todo, Kiko Matamoros ha querido dar otra versión sobre la reacción de Anabel Pantoja: “Una cosa es lo que te diga a ti y otra la que cuenta en otros lados, porque lleva un cabreo…” El colaborador de Sálvame quiso ir más allá: “A lo mejor no se atreve a decírtelo”, espetó. Por el momento, la sobrina de la tonadillera no se ha pronunciado públicamente al respecto.