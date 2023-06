Anabel Pantoja publica una fotografía semidesnuda para mostrar su cuerpo sin retocar

Anabel Pantoja ha vuelto a estallar ante las críticas. La sobrina de Isabel Pantoja lleva un tiempo alejada de los medios de comunicación, no obstante, sigue dando que hablar en televisión, tanto por sus nuevos romances como por el supuesto retoque de las fotografías que comparte.

Cansada de recibir críticas a diario, Anabel Pantoja ha decidido compartir una imagen en la que aparece en ropa interior sin ningún tipo de filtro ni retoque. Una imagen con la que ha querido poner fin a los ataques que recibe en los comentarios de sus publicaciones de Instagram.

«Como sigo recibiendo mensajes donde retoco fotos y esa no es mi talla o tengo filtros, aquí estoy con mi celulitis y estrías, pero entrenando cada mañana, mamones», se puede leer en el texto que ha escrito para acompañar a la imagen.

Con su última publicación a través de las historias de su cuenta de Instagram, Anabel Pantoja ha querido demostrar una vez más que no esconde la realidad y deja claro que entrena cada día junto a su entrenador personal, en Arguineguín, Gran Canaria, donde reside desde hace unos años.

Cabe recordar que no es la primera vez que Anabel Pantoja comparte una imagen en bikini o ropa interior a través de sus redes sociales, demostrando que no tiene ningún problema en mostrar la realidad de su físico, del que cada día está más orgullosa por su constancia con el deporte.

«Qué pena que no pueda escribirte todo lo que quiero porque hay personas que mandan mensajes demoledores y no son conscientes del daño que provocan a la persona y su familia y no me apetece leer esas barbaridades. Sigo diciendo que la libertad de expresión no da derecho a hacer daño», le escribía su madre Merchi hace unos días en una publicación, demostrando que las críticas ya no les afectan.