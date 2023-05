Anabel Pantoja da explicaciones tras el error cometido con Manuel Cortés en ‘Supervivientes 2023’

Anabel Pantoja ha roto su silencio. La sobrina de Isabel Pantoja se ha sincerado y ha reconocido su error con su primo, Manuel Cortés, después de que el concursante tuviera que abandonar Supervivientes 2023 este domingo a las puertas de la final debido a un problema de salud.

La ex colaboradora de Sálvame ha sido objeto de críticas en los últimos días, por no haber apoyado públicamente a su primo en sus horas más bajas en el reality de Telecinco. De esta forma, finalmente se ha pronunciado a través de sus historias de Instagram, reconociendo su error.

«Voy a hacer una aclaración públicamente porque quiero hacerlo para que la gente se quede tranquila y sea real. Fue una cagada mía. La semana pasada tuve mucho trabajo. Estuvo mi primo Manuel malo, pensaba que estaba aislado pero no nominado. Raquel me pasó el cartel y no lo subí y no apoyé esa historia”, comenzó explicando Anabel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

«Yo quería desde aquí decir que independientemente de que he apoyado a Asraf para que se quede esta semana, apoyo a mis primos cien por cien siempre”, añadió Anabel Pantoja, consciente de que Alma y Manuel no se llevan nada bien con la pareja de Isa Pantoja.

Acto seguido, la influencer volvió a disculparse, y aseguró que apoya a sus primos. «Estoy al margen del concurso pero lo sigo. Desde aquí mis disculpas. Voy a estar siempre. Aunque parece que intenta quedar bien no es así. Lo hago de corazón porque los quiero y me apoyaron. No hay que estar en guerra con nadie, los apoyo a muerte».

La sobrina de Isabel Pantoja ha concluido su mensaje explicando que: “no me apetece posicionarme como si yo estuviera concursando, lo hago de corazón por mi familia y aquí en lo que me gusta pues lo siento muchísimo”. Unas palabras con las que intentó zanjar la polémica que le perseguía desde casi el comienzo de la nueva edición del concurso.