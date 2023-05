Manuel Cortés, obligado a abandonar ‘Supervivientes 2023’ a las puertas de la final

El pasado domingo 28 de mayo pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes Conexión Honduras presentada por Ion Aramendi y Laura Madrueño. Entre otras cuestiones, fuimos sorprendidos al conocer el nombre del primer salvado de la semana. Pero, por si fuera poco, fuimos testigos de una dolorosa decisión que tiene que ver con Manuel Cortés.

Desde hace unas semanas, el hijo de Raquel Bollo está atravesando por un complicado bache en cuanto a salud se refiere. Tanto es así que, durante varios días, ha estado aislado del resto de sus compañeros, bajo observación médica. Aunque logró reincorporarse al concurso el pasado jueves, en plena gala tuvo que ser evacuado.

Por lo tanto este domingo, y tras obtener los resultados de las últimas pruebas médicas a las que ha sido sometido, el equipo de Supervivientes 2023 tomó una decisión. ¿En qué consistía, exactamente? En que Manuel Cortés debía abandonar el concurso, y hacerlo a las puertas de la final.

El propio Ion Aramendi fue el encargado de dar a conocer esta noticia al que, por aquel entonces, todavía era concursante del reality. Al conocer la decisión del equipo médico, Manuel Cortés no pudo evitar romper a llorar: «El cuerpo no me responde como yo quisiera y, gracias al equipo médico, estoy».

El presentador quiso explicar el motivo de la decisión del equipo: «En este concurso, el estado de salud del concursante para nosotros es lo principal y bajo ningún concepto pondríamos en riesgo la integridad física de ninguno de los supervivientes”. El hijo de Raquel Bollo respondió: “Me lo imaginaba, porque están siendo unos días muy duros para mí”.

Se nos está rompiendo el corazón con esta despedida 💔 ♥ RECUPÉRATE PRONTO, MANUEL ♥ 🏝 #ConexiónHonduras13

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/3piisdGz5e — Supervivientes (@Supervivientes) May 28, 2023

Acto seguido, añadió: “Voy caminando arrastrándome, y creo que no es lo que el público ha visto de mí durante este tiempo. Me da mucha pena, se me rompe el sueño que tenía de ganar el programa y, contra eso, llevo luchando varios días. Pero es imposible”. Más tarde, Cortés comunicó a sus compañeros que debía regresar a España. Como era de esperar, Alma Bollo se quedó destrozada.

A pesar de lo sucedido, Manuel Cortés pudo escuchar las palabras de su madre Raquel Bollo, que se encontraba en el plató: “Estoy muy orgullosa de ti, como concursante y como hijo”. Además, la diseñadora quiso añadir algo más: “Lo has dado todo y has llorado por quedarte y por cumplir tu sueño. Te espero con los brazos abiertos. ¡A recuperarte!”.