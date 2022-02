Anabel Pantoja ha sido pillada en ‘Sálvame’ cargando contra Kiko Rivera. La colaboradora ha criticado a su primo con otros compañeros durante la publicidad del programa.

El Dj no se encuentra en su mejor momento personal, no solo por la situación familiar por la que está atravesado. Además, el hermano de Isa Pantoja está padeciendo fuertes dolores de gota desde el pasado mes de enero. Estos problemas de salud le están impidiendo hacer vida normal. El hijo de Isabel Pantoja lo contó desde el balcón de su casa para ‘Sálvame’.

Desde allí, Kiko Rivera quiso mandarle un mensaje a Anabel Pantoja. “Tengo muchas ganas de verte”, dijo el hijo de la tonadillera. La colaboradora se quedó en shock tras escuchar estas palabras. Sin embargo, cuando verdaderamente mostró su opinión sobre su primo fue en el baño durante la pausa de publicidad del programa.

Anabel Pantoja, de Kiko Rivera: «Me han entrado ganas de decir que es mentira» https://t.co/gHi8mqfHM3 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 23, 2022

Allí, la joven se desahogó con su compañera Gema López sobre todo lo que pensaba sobre el Dj. “Es que es muy fuerte. Esto es para coger a un guionista, es surrealista”, comenzó diciendo. Además, a la sobrina de Isabel Pantoja le sentó mal que su primo dijera que quería ver al padre de la influencer, que está enfermo.

“Yo le he pasado el parte de mi padre todas las mañanas. Y es verdad que me ha escrito y me ha dicho: ‘Por favor, a ver si puedo ir a verle y tal’. Pero me da pena cuando dice ‘es que hablamos mucho’. Eso es mentira. Y mucho ay que te quiero. Me han entrado ganas de decir que eso es mentira”, comentó la tertuliana, según ‘Sálvame’.

Asimismo, lo que más le ha molestado a Anabel Pantoja es la dejadez de su primo con el estado de salud de su padre, Bernardo Pantoja: «Tanto decir que ya le llamará y no le ha llamado todavía», zanjaba la joven.