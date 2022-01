Anabel Pantoja regresa a ‘Sálvame’ cinco meses después y lo hace repartiendo «zascas» hacia Kiko Rivera y Julián Muñoz. La colaboradora ha vuelto para responder a todas las polémicas que está atravesando su familia.

La sobrina de Isabel Pantoja ha reaparecido en la televisión con el estreno de ‘Sálvame Lemon Tea’ y lo ha hecho con las pilas cargadas. La influencer no ha dudado en hacer frente a todas las discusiones de la familia Pantoja en los últimos meses.

«He tardado tanto porque no me encontraba bien de aquí. Necesitaba irme. Eran motivos para no plantearme regresar aquí. He aprendido a levantarme y a no pensar aquí. Ahora me levanto por la mañana y pienso: ¿Qué quiero hacer? A parte de por la boda y demás, no estaba bien. Yo salía de aquí destrozada. Ganaba un buen dinero, pero luego no lo disfrutaba. He seguido adelante con mis cosas», comenzaba explicando Anabel Pantoja a Jorge Javier Vázquez.

Anabel Pantoja ha regresado a la televisión en el estreno de #SálvameLemonTea con las pilas cargadas 💥👏 https://t.co/hXKOTe5bTP — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 17, 2022

Sobre su relación con Kiko Rivera, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha confesado que por ahora está rota. «No he cerrado nunca ninguna puerta. A mi primo le amo y ha sido el único hermano que he tenido. Porque he estado con él desde pequeña. No he perdido el contacto nunca con su mujer y con sus hijos. Él sabe que me tiene y aquí estaré, pero no voy a romper relaciones con otras personas de mi familia. Él tiene que ponerse en mi lugar», ha explicado Anabel Pantoja.

La influencer ha querido también dejar clara su opinión sobre Julián Muñoz y todo lo que dice respecto a su tía. «Si este señor no hubiese estado con Isabel Pantoja no se le hubiese hecho un documental. Habría sido un alcalde corrupto. Sigue dándole de comer», ha zanjado la sevillana.