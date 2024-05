Inda: «La Inteligencia Artificial va en serio y así lo indican las cifras de las grandes compañías»

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha afirmado que «la Inteligencia artificial ha venido, obviamente, para quedarse, y así lo indican los múltiplos de las grandes compañías del sector». Así lo ha señalado en la inauguración de OKINNOVA, el evento sobre innovación, nuevas tecnologías e Inteligencia Artificial que se está celebrando este jueves en el auditorio de CaixaForum, de Fundación ”la Caixa”.

Antes de tomar la palabra, se ha proyectado un vídeo de Inda con el que los asistentes han podido observar cómo la Inteligencia Artificial tiene la capacidad de traducir a diferentes idiomas, como el alemán y el árabe, entre otros, cualquier discurso o texto, y hacerlo, incluso, con el tono de voz de la persona en cuestión, en este caso del director de OKDIARIO.

«No sé hablar alemán ni árabe», ha detallado Inda al comenzar su discurso de bienvenida, «aunque también tengo la impresión de que la traducción y la interpretación de lo que he dicho a través de Inteligencia Artificial, aún puede ser mejorada». En cualquier caso, ha destacado que «la Inteligencia Artificial va en serio» y ha llamado la atención sobre la evolución de las compañías internacionales dedicadas a este sector en los mercados financieros.

«A mí me encantan los mercados financieros y la información económica, y hay una empresa que se llama NVIDIA, la mayor compañía de software y hardware de Inteligencia Artificial del mundo radicada en Santa Clara (EEUU), que tiene unos datos que lo dicen todo. Hace cinco años su acción valía 45 dólares; en la actualidad vale 1.100 dólares», ha expuesto.

«Los mercados serán malos, malvados o explotadores, como dice la izquierda mundial, pero los mercados no son tontos. Así que cuando una acción un poco antes de la pandemia valía 45 dólares y más tarde 1.100 dólares, debemos pensar que eso significa que estamos ante algo muy importante. Apple o Microsoft son dos ejemplos de éxito empresarial, pero no tuvieron los múltiplos que ha tenido NVIDIA», ha añadido Inda.

La IA y los procesos creativos

Por todo ello, Inda ha subrayado que «estamos aún en la prehistoria de la Inteligencia Artificial» y, además, ha argumentado tal afirmación poniendo un ejemplo sobre el proceso creativo de la escritura.

«Hago dos artículos a la semana, estoy acostumbrado obviamente a escribir y me encanta –no tanto como hablar, pero me encanta–, y hace unas semanas estaba en Londres y tenía que hacer el artículo de los domingos para OKDIARIO. La persona que estaba conmigo, que sí que sabe de tecnología e Inteligencia Artificial, me dijo : ‘Oye, te voy a hacer tu artículo con el Chat GPT, a ver qué sale’. La verdad es que salió un texto muy bien escrito, bien puntuado y sin erratas, que eso es un milagro entre los periodistas de hoy en día, pero no tenía algo que debe tener cualquier proceso creativo, que es alma, corazón y, desde luego, no había sabido identificar el estilo de un servidor», ha relatado Inda en OKINNOVA.

Por tanto, el director de OKDIARIO cree que la Inteligencia Artificial «ha venido para quedarse y así lo dicen los múltiplos de crecimiento de las grandes compañías dedicadas a este sector en los últimos años; pero también creo que lo que nunca se va a poder sustituir es el talento creativo, el corazón y el alma de las profesiones como la nuestra y como tantas otras más creativas». Por último, ha señalado que la Inteligencia Artificial «servirá para muchos oficios, pero para el periodismo aún le queda un largo recorrido».