Nvidia anuncia un split 10:1: ¿Qué significa y quién se beneficia?

En su informe del primer trimestre fiscal para 2025, Nvidia no solo superó las expectativas de ventas y beneficios, sino que también aumentó su dividendo trimestral y anunció un split (desdoblamiento de acciones) de 10:1, efectivo a partir del cierre del 7 de junio de 2024. Este gigante tecnológico, conocido por sus tarjetas gráficas y chips de inteligencia artificial, explicó que cada acción existente se dividirá en 10 nuevas acciones. Según el informe de la compañía: «Esto permitirá que la compra de acciones sea más accesible para empleados e inversores».

Pero, si un split no afecta los fundamentos de la empresa, ¿cuál es el objetivo detrás de esta decisión? ¿Incrementar la liquidez? ¿Crear la ilusión de que las acciones están más baratas? ¿O simplemente facilitar el acceso a los inversores minoristas? A continuación, analizamos qué es un split y quién suele beneficiarse.

¿Qué es un split de acciones?

Un split de acciones es una acción corporativa mediante la cual una empresa divide sus acciones existentes en una mayor cantidad de acciones. Esto reduce el precio por acción sin diluir la participación de los accionistas y sin afectar la capitalización de mercado.

En el caso de Nvidia, un split 10:1 significa que cada acción se dividirá en 10. Por ejemplo, si el precio de la acción es de $1000 justo antes del split, un inversor que posea 1 acción recibirá 9 acciones adicionales. Así, tendrá un total de 10 acciones a $100 cada una, manteniendo su inversión total en $1000.

Impacto de los splits de acciones

Los estudios sobre el impacto de los splits de acciones son variados. Algunos sugieren que los splits pueden aumentar el volumen de negociación y la liquidez, atrayendo a más inversores y potencialmente aumentando el precio de las acciones a corto plazo, como se indica en ‘The Effect of Stock Splits on Share Prices’ por Fama, French, y Miller (1978) y ‘Stock Splits and Market Value’ por Korczak (1986). Sin embargo, otros estudios, como ‘Splitting the Difference: An Analysis of Stock Splits in the Post-War Era’ por Barber y Lyon (1996), no encuentran evidencia de un impacto significativo en el precio a largo plazo pese al incremento de volumen y liquidez en el corto plazo. La clave, por tanto, se centra en la liquidez y volumen.

¿Por qué las empresas realizan splits?

Las empresas suelen realizar splits de acciones tras un aumento significativo en el precio de sus acciones por varias razones:

Accesibilidad para inversores minoristas: Un precio más bajo por acción puede hacer que las acciones sean más atractivas para inversores individuales con menos capital. Esto puede crear una falsa sensación de “ comprar barato ”, pero no. Realmente es como si estuviésemos comprando 1/10 parte de la acción antes del split. Es por tanto fundamental que el inversor se fije siempre en la capitalización total de mercado y no en el precio por acción.

para inversores minoristas: Un precio más bajo por acción puede hacer que las acciones sean más atractivas para inversores individuales con menos capital. Esto puede crear una falsa sensación de “ ”, pero no. Realmente es como si estuviésemos comprando 1/10 parte de la acción antes del split. Es por tanto fundamental que el inversor se fije siempre en la capitalización total de mercado y no en el precio por acción. Aumento de la liquidez : Un mayor número de acciones en circulación, así como un mayor número de inversores que pueden comprar o vender, puede facilitar la compra y venta, reduciendo el diferencial entre el bid/ask y aumentando la liquidez.

: Un mayor número de acciones en circulación, así como un mayor número de inversores que pueden comprar o vender, puede facilitar la compra y venta, reduciendo el diferencial entre el bid/ask y aumentando la liquidez. Creencia popular: Los splits suelen percibirse como una noticia positiva, aunque no impliquen cambios fundamentales en la valoración de la empresa.

Conclusión

El split de acciones de Nvidia es una decisión corporativa que, aunque no cambia la capitalización ni los fundamentos de la empresa, podría aumentar el volumen de negociación y la liquidez a corto plazo según algunos estudios.

Es crucial recordar que un split no cambia el valor fundamental de la empresa. Los inversores deben evaluar cuidadosamente las perspectivas futuras de Nvidia antes de tomar decisiones de inversión. Además, los splits suelen llegar tras subidas importantes en el precio de las acciones, lo que puede atraer a nuevos inversores eufóricos, un factor que no siempre es positivo.

Recientemente, el inversor Stanley Druckenmiller redujo significativamente su participación en Nvidia durante el primer trimestre del año, afirmando en una entrevista televisiva: «Solo necesito un descanso. Hemos tenido una racha increíble. Mucho de lo que reconocimos ya ha sido reconocido por el mercado» . Los inversores minoristas deben actuar con precaución, ya que, aunque el split pueda parecer una buena noticia a corto plazo, también podría ser una excusa perfecta para atraer a nuevos inversores a un valor ya sobrecalentado.

Javier del Valle es analista económico