Mallorca-Celta: con lo puesto

«Solo llevo lo puesto» es esa expresión que a todos nos sale cuando hemos de salir apresuradamente con urgencia, nos han perdido la maleta en el aeropuerto de destino o simplemente no hemos tenido tiempo de cerrarla antes de partir. El Mallorca, metido en un berenjenal entre entradas, traspasos, sanciones y lesiones, se presentará como anfitrión ante el Celta de Vigo este sábado con lo puesto.

Una revisión de la convocatoria reduce la lista de 23 jugadores a 16. Los seis últimos están de relleno o casi. Y menos mal que figura Kumbulla sin más que cuatro entrenamientos. Desordenar la relación impediría especular con las escasas posibilidades de David López, Marc Domenech, Jan Salas, Dani Luna, Salhi y Bergstrom, aunque el ascenso ordinal de Cuéllar incita a la sospecha de que, el joven finlandés ofrece más dudas de las imaginadas.

No hay recambio para Mateu Morey salvo que Antonio Sánchez ocupe su posición, difícil de adivinar debido a la circunstancia de que Arrasate no puede contar con su doble pivote habitual, Samu y Morlanes. Demasiados cambios pese al riesgo de que el lateral mallorquín se las tenga que ver con Bryan Zaragoza o Williot. En fin, donde manda patrón no manda marinero y Jagoba ya habrá pensado en una solución unida a la de optar por Joseph o Abdón para vérselas con los tres centrales celeste.

Porque, al contrario, Claudio Giráldez viene con todo o casi todo. Una única baja forzosa, la de Starfelt. Viaja Carreira, un lateral de presente y futuro, con Risticen el otro lado si repite la zaga de la primera jornada en la que Rodríguez, Joel Lago y Marcos Alonso completaron línea. Fran Beltrán impone el orden e Ilaix Moriba la autoridad, flanqueados por Mingueza y Jutglá siempre y cuando el temible Aspas se mueva a la espalda de Borja Iglesias.

La pasada temporada los de Balaídos le dieron un soberbio repaso a un Mallorca en retirada. Han empezado con la decepción de una derrota en casa frente a un Getafe defensivo y bien posicionado. Pero desde el desembarco del joven técnico de la casa que les dirige se trata de un equipo que no especula, sabe cómo y a qué juega sin ceder en su empeño aunque pueda verse por detrás en el marcador.

Será casualidad que desde que Gregorio Manzano forma parte de la terna de designadores, el segundo árbitro en pasar por Son Moix también es de Jaén y, para los supersiticiosos, íntimo amigo del asistente de Segunda, donde militaba hasta ahora, Angel Munuera Montero, hermano del que ha estado esta semana en boca de toda España.

José Luis Guzmán Mansilla estrena categoría en Palma. Cumplirá 30 años en noviembre y tras 23 encuentros dirigidos el curso precedente, le confiaron los dos partidos de la eliminatoria Oviedo-Mirandés en la que se decidió el ascenso de los astures. Sustituye al malagueño Melero López, andaluz por andaluz, una práctica bastante frecuente en el CTA. Vi sus dos últimas actuaciones y, la verdad, no me acuerdo demasiado de lo que hizo lo que no necesariamente es buena señal, dada mi ignorancia.