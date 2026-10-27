Inda: «Alcobendas una ciudad segura, limpísima y un motor de crecimiento empresarial»

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha elogiado este martes la transformación de Alcobendas durante la apertura del encuentro “Alcobendas, un ecosistema para crecer”, celebrado en el Centro de Arte de la ciudad en colaboración con el Ayuntamiento. Inda, vecino del municipio desde 1977, ha asegurado que la ciudad “nada tiene que ver” con la que conoció hace 49 años, cuando llegó con nueve.

Inda ha respondido a las críticas del portavoz del PSOE local por la celebración del acto, de quien ha dicho que no sabe cómo se llama ni le importa. “Alcobendas no es territorio ni de los socialistas, ni de los comunistas, ni del PP, ni de Vox, es de los ciudadanos de Alcobendas, entre los cuales yo me encuentro”, ha afirmado. También ha reconocido la labor del primer alcalde de la etapa democrática, José Caballero, que “aunque no profesaba la ideología que yo profeso, hizo una gran labor”, y ha dicho que era “bastante menos sectario” que el actual portavoz socialista.

Para Inda, la ciudad dio “un gran salto adelante” sobre todo con Ignacio García de Vinuesa como alcalde, y la actual alcaldesa, Rocío García Alcántara, lo ha “disparado hasta el infinito”. El director de OKDIARIO ha dicho que desconocía las cifras que ha aportado el subdirector del periódico, Vicente Gil, y que le han parecido “impresionantes”, en especial que Alcobendas sea la tercera ciudad de España en inversión y facturación empresarial. “Aquí está Indra, aquí está Bankinter, aquí está Toyota, aquí está Mercedes, aquí está Pfizer”, ha enumerado, antes de expresar su “apoyo total y absoluto” al Ayuntamiento para que siga creciendo.

Unas instalaciones deportivas de lujo

Inda ha destacado además que el municipio está reduciendo la brecha entre los barrios más ricos y los más humildes, que “ahora son mucho más prósperos”, con “mucha más calidad de vida” y “unos centros educativos estupendos”. Sobre uno de ellos, el instituto que lleva el nombre de Tierno Galván, ha comentado que demuestra que “la derecha es poco sectaria, al contrario de lo que hace la izquierda”. Ha elogiado unas instalaciones deportivas que, según ha dicho, “no hay ni en las mejores universidades de Estados Unidos”, y que creó Caballero y han mejorado García de Vinuesa y García Alcántara.

El director de OKDIARIO ha subrayado que Alcobendas es “una ciudad segura” y “limpísima”, un mérito que atribuye a la alcaldesa y a su equipo. “Cuando voy a depositar mi voto, lo hago por opciones liberales, pero si la opción liberal hace que las calles estén sucias, no voto. Voto al otro. Para mí la limpieza es fundamental”, ha dicho.