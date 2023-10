TVE oculta a Sánchez durante el abucheo en el desfile y pone el foco en la llegada del Rey

Televisión Española (TVE) ha sido objeto de fuertes críticas este jueves por su retransmisión del desfile del 12 de Octubre, en el Día de la Fiesta Nacional. La decisión de no mostrar el rostro de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante los largos minutos de pitadas y abucheos a su llegada se ha afeado de forma masiva. También los comentarios del periodista Xavier Fortes han sido criticados por los internautas. En particular, le reprochan no haber calificado de asesinato la muerte de la española Maya Villalobo en Israel.

«TVE⁩ oculta la señal de la llegada del coche de Sánchez al desfile. No la emite a las demás televisiones, y cuando le silban Fortes dice ‘que siempre le silban’ y realización tapa los abucheos con imágenes de la comitiva del Rey», ha afeado la Plataforma TVE Libre. Aunque no se ha bajado el volumen de la monumental pitada, la realización ha optado por en ese momento mantener de forma obcecada el plano de la comitiva del Rey Felipe VI. Los gritos de «¡Que te vote Txapote!» han durando varios minutos y apenas 6 segundos se ha mostrado a Sánchez de espaldas.

«En la TVE intentando silenciar la monumental pitada a Sánchez en el desfile…», lamenta una ciudadana llamada Guadalupe. «La televisión pública muy ladinamente no compaginó los abucheos con imágenes de su destinatario, Sánchez, sino con imágenes de los Reyes. La magia de tus impuestos», analiza con sorna otro internauta.

Críticas a Xavier Fortes

Los comentarios de Xavier Fortes también han sido criticados por los espectadores. «TVE diciendo que el PP alienta a los abucheos a Sánchez», afea Antonio. «⁩Televisión Española adopta el lenguaje de Sánchez y repite que Maya Villalobo ‘ha fallecido’ en la ceremonia de los que dieron la vida por España. La soldado fue asesinada por la organización terrorista islamista Hamás. Es nauseabundo», agrega la plataforma de trabajadores críticos con la dirección de RTVE.

«Lo de Fortes ya no es sectarismo, es ignorancia periodística y pura desfachatez y manipulación: ‘Albares ha tenido bastante trabajo por lo que pasó el pasado sábado’. Se llama atentado terrorista de Hamás. Nos avergüenzas», apostillan. Igualmente, han reprochado que, en lugar de entrevistar al público asistente, «TVE⁩ comienza tarde la retransmisión de la Fiesta Nacional y mirándose el ombligo entrevistando a Fortes. Insólito. En Telemadrid entrevistan a la gente. ⁦TVE⁩ no, porque tiene miedo a las protestas contra Sánchez».

⁦@rtve⁩ adopta el lenguaje de Sánchez y repite que Maya Villalobo “ha fallecido” en la ceremonia de los que dieron la vida por ESPAÑA. Queridos compañeros: la soldado fue ASESINADA por la organización terrorista islamista HAMÁS. Es nauseabundo 👇 pic.twitter.com/hr2Gb090RR — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) October 12, 2023

«Fortes se mofa de la Reina Letizia al levantarse al paso de las tropas que desfilan en la Fiesta Nacional. Que un activista chistoso como éste sea el encargado de la retransmisión de ⁦TVE⁩ demuestra que la televisión pública no está a la altura de acto tan solemne», añaden para reseñar que Fortes ha bromeado: «Se levanta la Reina, parece que nos ha escuchado».

En el mismo sentido las redes recogen comentarios similares: «Es difícil pero es la peor realización del evento que he podido ver». Con sorna otro usuario comenta: «Gracias al presidente del Gobierno Sánchez por cambiar de lugar el desfile, se convierte en el peor de todos los años. Mal enfoque de TVE, todo oscuro y poquísima amplitud. Qué pena».

⁦@rtve⁩ evita planos generales de Cibeles y Colón a reventar que ⁦@telemadrid⁩ si ofrece 👇 pic.twitter.com/e2r6zjHboX — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) October 12, 2023

«A pesar de los intentos, tanto del Gobierno de Sánchez, como de la retransmisión del desfile en TVE , se han escuchado perfectamente los silbidos y abucheos al felón. ¡Qué te vote Txapote!», afirma, por otra parte, otro ciudadano de nombre Nacho. «Es la imagen del día. Pese a que los organizadores han alejado al máximo al público, TVE no puede censurar el abucheo masivo a Pedro Sánchez en la Plaza Neptuno de Madrid por el Día de la Hispanidad», remarca otro ciudadano crítico.