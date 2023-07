Una presentadora de TVE hace propaganda de Sánchez como «el mejor Gobierno de la democracia»

Clara Grima, colaboradora del espacio vespertino Las tardes de RNE y presentadora del programa Una matemática viene a verte en TVE, ha realizado un contundente alegato en directo en favor del Ejecutivo de Pedro Sánchez, calificándolo como «el mejor Gobierno que ha tenido este país en tiempos de democracia». «Que vayan rezando por que sigamos teniendo este presidente, si no van a llorar», advierte a los españoles. Además, se ha despachado en antena contra diversos medios privados, calificándolos de «basura». Tras sus palabras, el conductor del programa mostró su apoyo a este discurso: «Oye, suscribo todo». Algo similar a lo que ya ocurrió durante el programa especial por el Orgullo, cuando una presentadora ya apoyó en antena al Gobierno de Sánchez.

Clara Grima es una matemática y divulgadora que lleva años colaborando con la televisión y radio pública en varios espacios. Y desde el pasado mes de abril presenta semanalmente el programa Una matemática viene a verte. Una de sus últimas intervenciones mediáticas ha llegado acompañada de polémica y críticas internas en RTVE por, en esencia, pedir el voto en directo para Pedro Sánchez y ensalzar su figura en la radio pública.

«Lo digo sin que se me caiga ningún anillo. Me da igual si me echan de la radio, se ataca y se tira por tierra los logros del que es posiblemente el mejor Gobierno que ha tenido este país en tiempos de democracia. El Gobierno de coalición que tenemos, que ha mirado por todos, el Gobierno más social que hemos tenido nunca, que nos ha sacado de la pandemia, que nos ha sacado de todo. Y esto es objetivo. O sea que lo que estoy diciendo no es una opinión. Hay datos y datos», asegura Grima.

La colaboradora de RNE y presentadora en TVE continua su exposición: «Es que tengo miedo, Carlos. Y ya he visto como lo que ha pasado en Sevilla, lo que ha pasado en Valencia, lo que ha pasado en Barcelona y me temo que esto sea a nivel global. Y te digo una cosa, que algunos que vayan rezando. Yo soy atea, pero estoy empezando a rezar por lo que sea que vayan rezando porque sigamos teniendo el presidente de Gobierno que tenemos ahora mismo. Si no van a llorar más que Jeremías».

Ataques a medios

En esta intervención, que tuvo lugar el pasado 14 de junio, la colaboradora del ente público arremete contra varios medios de comunicación, con frases como «si ves el (telediario) de Antena 3 te puedes echar a llorar porque es todo mentira y es todo manipulación». «Es basura», sentencia. «Muchas veces cuando me monto en los taxis y escucho Onda Cero o la COPE o esas cosas. De verdad, me dan pánico», asegura Grima.

«En los programas de entretenimiento como El Hormiguero con Pablo Motos o los de Ana Rosa Quintana, que se supone que son magazines de entretenimiento, son continuos panfletos que están desprestigiando y mintiendo al pueblo. Estoy muy enfadada con esto», puntualiza.

Al terminar su intervención, el presentador del espacio vespertino le responde: «Oye, suscribo todo».