El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reconocido que a pesar de su oposición inicial a ratificar en el Congreso de los Diputados los decretos del Gobierno, acabaron rectificando y permitieron que se aprobaran al no votar porque el PSOE «fue cediendo».

«Habíamos dicho que votaríamos que no, por el fondo y por las formas», ha explicado el político secesionista. Y ha añadido que «el PSOE fue cediendo, cediendo y cediendo» hasta que «en el último minuto y en el último segundo» hicieron «una valoración» de lo que podían obtener. «Y lo hicimos», ha contado el dirigente de la formación.

Además, Turull ha avisado al PSOE que durante esta legislatura van a ir «pieza a pieza». Además, el secretario general de Junts ha aclarado que no van a firmar nada que sea «contradictorio» con el pacto de investidura que acordaron con los socialistas.

Tal y como expresa Turull, Junts consiguió arrancar al PSOE varias exigencias del independentismo para Cataluña a cambio de su abstención en la votación del Congreso de los Diputados en la que se ratificaban los tres ‘megadecretos’ del Gobierno.

Junts ha aconseguit avui grans cessions del govern espanyol, però vull posar el focus en un punt que afecta milers de famílies i també el sector de la restauració: l’oli d’oliva passa a ser aliment essencial amb un IVA del 0%. Així es conjuga la carpeta nacional i la social. pic.twitter.com/XCcYlL56Xy — Gemma Geis i Carreras 🎗 (@GemmaGeis) January 10, 2024

Turull ha concretado cómo se va a materializar la cesión de la competencia de inmigración: será a través de una ley orgánica «para que la Generalitat de Cataluña tenga las competencias necesarias para asumir la gestión integral de la inmigración». El diputado nacional de la formación de Carles Puigdemont celebra que gracias a este acuerdo, contará con «capacidad de decisión en cuestiones como los flujos migratorios o las políticas de integración y lengua».

El partido independentista también pedía que se sancionara a las empresas que habían sacado su sede de Cataluña durante el procés. Al respecto de este tema, Turull ha expresado que «se hará un Real decreto específico». «Así revertiremos esa maliciosa situación en todos los sentidos que propició el PP», ha manifestado el secretario general de Junts. El político independentista ha transmitido que la posición de su partido es que «quien tiene la actividad principal en Cataluña, debe tener su sede aquí». Eso sí, Turull ha reconocido en una entrevista en Radio Catalunya que aunque «había estímulos para irse» ahora considera que «se deben hacer para que vuelvan».

«No somos aliados del PSOE»

La presidenta de Junts, Laura Borrás, ha declarado que ellos no son parte de la coalición. «No somos aliados, ni socios del PSOE», declaró la ex presidenta del Parlament de Cataluña y posteriormente condenada por la justicia. «Somos independentistas que trabajamos para conseguir el progreso de nuestro país», ha añadido Borrás. «Pedimos una forma de trabajar honesta y franca, donde no estemos permanentemente desdibujando lo que se ha acordado previamente», ha concluido en una intervención en TV3.

Por su parte, la portavoz en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha criticado que «algunos han confundido argucias de última hora con negociación». La política barcelonesa ha insistido en que tienen «un acuerdo escrito y firmado, y quien ha ganado es Catalunya». «Han pasado cosas que no pasaban desde 1997», ha celebrado la vocera de la formación de Puigdemont en una entrevista en RAC1.

🎙️ Portaveu @MiriamnoguerasM a @elmonarac1. 🗣️ «Alguns han confós argúcies d’última hora amb negociació. Tenim un acord escrit i signat, i qui ha guanyat és Catalunya. Han passat coses que no passaven des de 1997» pic.twitter.com/B7vvml4dHy — Junts per Catalunya Congrés i Senat (@JuntsxCatMadrid) January 11, 2024

«Como la Constitución permite»

El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha transmitido que «si hay una delegación de competencias en materia de inmigración, pues lógicamente lo que hoy asume el Estado, como la Constitución permite y así lo plantea expresamente nuestro texto constitucional, se puede delegar en una comunidad autónoma, como va a ser el caso en materia de inmigración».

Ahora bien, a pesar de que Junts ha acordado esta cesión de competencias, quien tendrá que ejecutar estas competencias será ERC, ya que es el que lidera la Generalitat. Ante esta situación, Bolaños ha expresado que el Congreso está compuesto por «muchos grupos parlamentarios» que toman decisiones pero que, posteriormente, son los gobiernos autonómicos los que «tienen que ejecutar los acuerdos que se adoptan».