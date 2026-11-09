Todas las propiedades de Carlos Cuerpo, según el BOE: sueldo de más de 91.000 euros y patrimonio inmobiliario de 236.630

Carlos Cuerpo (26 de septiembre de 1980, Badajoz) ha sido nombrado por Pedro Sánchez como nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible en funciones después de la dimisión de Óscar Puente tras el trágico accidente de tren de Urda que se saldó con la vida de 69 ciudadanos. El economista español, que también ha ejercido desde el pasado marzo como vicepresidente primero del Gobierno, es uno de los últimos fieles de Sánchez en La Moncloa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre Carlos Cuerpo y las propiedades que son públicas en el BOE.

Carlos Cuerpo está siendo uno de los últimos devotos de Pedro Sánchez que está acompañando al presidente del Gobierno en lo que parecen ser sus últimos días en La Moncloa. Las encuestas vaticinan una derrota contundente del sanchismo en las próximas elecciones el 29 de noviembre, mientras que desde el aparato socialista siguen maniobrando para intentar arañar los máximos votos posibles. La última ha sido la dimisión de Óscar Puente después del trágico accidente de tren de Urda que ha costado la vida a 69 ciudadanos.

Según se ha vendido, el ya ex ministro anunció su renuncia por sorpresa en su comparecencia en la Diputación Permanente y horas después Pedro Sánchez anunció en nombre de su sustituto: Carlos Cuerpo. El que fuera nombrado en 2023 como ministro de Economía, Comercio y Empresa y después también compaginara esta labor con la vicepresidencia primera, ahora ocupará este cargo de forma transitoria durante el próximo mes.

«Con su renuncia, Óscar ayuda a que España recupere la confianza no solo en nuestro sistema ferroviario, sino también en la dignidad política», dijo un Pedro Sánchez desde La Moncloa, donde también dejó claro que Carlos Cuerpo llega para «dar confianza, seguridad y certidumbre» a la alta velocidad española después de un año en el que han muerto 115 personas en las vías españolas tras los trágicos accidentes de Ademuz y Urda.

Carlos Cuerpo y sus propiedades según el BOE

Así que el economista español Carlos Cuerpo será el nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Antes de acceder al Ministerio de Economía en 2023 en sustitución de Nadia Calviño, ocupó lo siguientes cargos:

Secretario general del Tesoro y Financiación Internacional (2021)

Dirección General de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Trabajó para la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiReF), primero como subdirector general de Endeudamiento Público y posteriormente como director de la División de Análisis Económico (2014 – 2020).

Analista económico en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea (2011-2014).

Analista en la Dirección General de Análisis Económico y Economía Internacional del Ministerio de Economía y Competitividad (2008 – 2014).

Esta trayectoria profesional le ha hecho tener un gran patrimonio inmobiliario de 236.630 euros. Estos números fuero publicados en el Boletín Oficial del Estado de forma oficial en la Resolución de 25 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Función Pública.

En la información de Carlos Cuerpo se puede ver un patrimonio de 236.630,03 euros en bienes inmuebles y 10.000 euros en depósitos en cuenta corriente o de ahorro, a la vista o a plazo, ctas. financieras y otras imposiciones. Por lo que respecta a su salario, es de 91.097,04 euros (bruto mensual de 7.591,42 euros), algo menos de los 108.111,34 euros que ganaba Óscar Puente.