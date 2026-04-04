Carlos Cuerpo debe explicarse

Este periódico ha descubierto que no es oro todo lo que reluce en Carlos Cuerpo, el nuevo hallazgo económico del tardosanchismo. Los medios apesebrados subrayan, irónicamente, como un hecho a festejar que no es militante del PSOE, que se trata de un tecnócrata puro y duro, que sabe de números y de flujos económicos y que hizo su carrera política aupado por la también tecnócrata Nadia Calviño, hoy acaudalada multimillonarias disfrutando en una gran poltrona bancaria.

Pues para saber tanto de economía, resulta resultando que le han pillado plagiando numerosas páginas de su tesis doctoral llevada a cabo en la siempre pija y aún engreída Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Bueno, en realidad tan poco es tan grave. Porque su jefe, Sánchez, no plagió: es que ni siquiera escribió tesis alguna. Oiga, ¡son cosas de estos pijos socialistos en cuyos curriculums lo que menos importa es la ética, por muy elemental que sea!

Cuerpo, al que han convertido en la estrella del Gobierno, aunque hasta la fecha nada reseñable ha hecho, salvo el plagio, debe dar explicaciones con urgencia en el Congreso de los Diputados por una mera cuestión ad hominem, si es que no quiere empezar con mal pie en una andadura política que amenazaba con ser rutilante.

Plagios al margen, Cuerpo debe saber que ningún ministro de Economía sin poder político ha triunfado nunca en España, ni ha dejado su huella en la pequeña historia. Ni siquiera el inolvidable Enrique Fuentes Quintana en aquellos primeros años de la Transición, cuando se suscribieron los famosos Pactos de la Moncloa, cuyo mérito real fue de Adolfo Suárez, por un lado, Felipe González, por otro, y en medio, Santiago Carrillo.

Hoy, la única virtualidad que a bote pronto veo en la posición del flamante responsable de Economía es que dentro del Gabinete tiene como enemiga declarada a una tal e insignificante Yolanda Díaz, a la que nadie toma en serio. Cuerpo debe ser consciente, en efecto, de que lo único que impide caminar con dignidad en política es convertirse en una broma.