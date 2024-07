Sánchez se reunirá con Rovira para abordar los Presupuestos y la relación entre el PSOE y ERC

Pedro Sánchez, tras facilitar su regreso a España a la líder provisional de ERC, Marta Rovira, gracias a una amnistía que aseguró que nunca iba a aprobar, ahora prepara su primera reunión ella. El encuentro se celebrará en las próximas semanas, según fuentes del entorno del presidente. En Moncloa quieren que sea tras un cara a cara entre Sánchez y el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, una cita que está pendiente desde hace meses. Junqueras, peso pesado de ERC que ha acabado enfrentado con Rovira por el liderazgo del partido, actualmente no ocupa ningún cargo a nivel orgánico. En las últimas semanas el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha viajado repetidamente a Ginebra (Suiza), dónde vivía Rovira, para reunirse y negociar con ella. Ahora, sin causas penales pendientes, la quieren rehabilitar políticamente en España.

En la Presidencia del Gobierno justifican este futuro encuentro entre Sánchez y Rovira en la necesidad «de engrasar» las relaciones entre el PSOE y ERC. O lo que es lo mismo, atraer de nuevo a uno de sus principales socios, que esta misma semana ha dado la espalda a la coalición de Gobierno del PSOE y Sumar en el reparto de menas por la península y en la futura reforma de la Ley de Extranjería en el Congreso de los Diputados. ERC rechaza participar en ambas negociaciones y ya ha anunciado su voto en contra a la reforma.

Sobre la mesa de ambos dirigentes políticos –si no hay cambios de última hora la idea es que se reúnan en Barcelona– está un posible apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año que viene, una reafirmación del acuerdo que dé estabilidad al Ejecutivo y un posible acercamiento de posturas de cara a la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, como futuro president de la Generalitat. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, también reivindicará a Sánchez «la necesidad» de pactar un referéndum «lo antes posible».

Rovira, nada más cruzar la frontera, en su primera intervención en suelo español, reivindicó el pasado viernes que el independentismo debe unirse para conseguir sus objetivos: «Estamos aquí para acabar lo que empezamos». «¿Qué día se nos olvidó que juntas somos más fuertes?», gritó durante su discurso en el acto de bienvenida a ella y los otros cuatro independentistas que volvieron este viernes de Suiza tras archivarse el caso Tsunami: el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg; el vicepresidente de Òmnium Cultural, Oleguer Serra; el periodista de La Directa Jesús Rodríguez y el activista Josep Campmajó.

Horas más tarde, Marta Rovira se acercó a la sede de su partido, en la calle Calàbria de Barcelona, tras más de seis años sin pisar el edificio. En el cuartel general de los separatistas presidió presencialmente por primera vez la reunión del Consejo Nacional de ERC, del que tras la dimisión de Oriol Junqueras es la máxima responsable. La recibieron entre aplausos y gritos de «¡Bienvenida, bienvenida!» y lanzaron confeti. En el patio interior por donde se accede a la sede de ERC colgaba un cartel con una foto de Rovira y la frase «Bienvenida, Marta».

La secretaria general de ERC, que viajó durante toda la noche de Suiza a España, y fue recibida en la frontera, llegó junto con el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonés -que en los próximos días le recibirá en la sede del Gobierno autonómico-, y otros miembros de la Ejecutiva del partido como las portavoces, Marta Vilalta y Raquel Sans, y el diputado en el Parlament Juli Fernàndez. No asistió el ex presidente del partido Oriol Junqueras.

Feijóo lamenta el regreso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este viernes que el regreso a España de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, tras seis años huida en Suiza para escapar de la Justicia española, se debe a «un fallo procesal» pero ha añadido que eso no significa que no hubiese cometido actos delictivos. Es más, dijo que no cree que «sea bueno» para el país que «una persona que ha atentado contra la unidad» de España «pueda volver a este país por un fallo procesal».

El ministro de la Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, valoró el retorno de Rovira afirmando que «la normalización de Cataluña es imparable» y que este hito «es otra prueba de ello». «Yo creo que la Cataluña que estamos construyendo es una Cataluña en la que cabemos todos, donde se abre una nueva tierra, de entendimiento y de prosperidad. Y esa es la clave de lo que estamos viendo hoy en Cataluña», concluyó el ministro que negoció la amnistía.