Ya no es únicamente Junts: también ERC, que dirige el Govern de la Generalitat, rechaza acoger más menas en Cataluña. De tal manera que se le complican las cosas a Pedro Sánchez al tener a dos de sus principales socios, que suman un total de 14 escaños, en contra de la política de reparto de inmigrantes no acompañantes. El conseller de Asuntos Sociales de Cataluña, Carles Campuzano, ha trasladado en la cumbre celebrada este miércoles en Tenerife que su grupo no apoyará la reforma de la Ley de Extranjería y que tampoco quiere participar del reparto de los 400 menas que deben salir de forma urgente de Canarias para evitar el hacinamiento.

Con el rechazo de ERCa acoger más menas, que se suma al que ya había expresado Junts en las últimas semanas y que ha vuelto a reiterar este miércoles la portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, el PSOE depende, sí o sí, del PP para aprobar una reforma de la Ley de Extranjería que, por ahora, los populares prefieren no apoyar. Los gobiernos autonómicos han pedido más tiempo al considerar que se les había remitido la documentación con muy poco tiempo, menos de 24 horas, y no habían tenido tiempo de estudiarla.

Campuzano, en su intervención a puerta cerrada, ha dicho que el Gobierno de Sánchez «no lo está haciendo bien», y ha remarcado que Cataluña no puede apoyar la modificación de la Ley de Extranjería en los términos que el Ejecutivo propone en la actualidad. Ha advertido de que la «sobreocupación no es solo problema de Canarias, Ceuta y Melilla», y ha subrayado que la reforma del artículo de la Ley de Extranjería es un parche que traslada problemas y responsabilidades a las comunidades autónomas que no tienen medios ni capacidades para afrontarlos.

Para Campuzano, lo que propone el Gobierno de Pedro Sánchez con el «parche» del reparto de los menas, «implica también trasladar los problemas a otros sitios». Algo que dice hay que evitar. El consejero catalán también ha reclamado más dinero al Ejecutivo para la manutención de los menas que ya han están bajo la tutela de la Generalitat. Carles Campuzano ha sido tajante al pedir a Moncloa que los futuros repartos se hagan «de forma ordenada y con financiación».