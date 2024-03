Sánchez marca distancias con Aldama: le retira el pasaporte diplomático que él mismo le concedió en 2021

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de Pedro Sánchez ha retirado el título de cónsul honorario que concedió en 2021 a Víctor de Aldama, uno de los empresarios imputados en el caso Koldo. El departamento que dirige José Manuel Albares ha decidido quitarle el DNI diplomático que se expide con este título, pese a que le premió con esta distinción de gran valor. Fuentes consultadas por OKDIARIO señalan que la defensa de Aldama va a solicitar al Ministerio que den traslado del expediente completo.

El 16 de junio de 2021, Exteriores otorgó a Víctor de Aldama el título de cónsul honorario de Georgia entregándole un pasaporte diplomático válido hasta el 5 de julio de 2025. En España, es el Ministerio de Asuntos Exteriores el que tiene que aprobar la designación de estos cónsules honorarios y lo hacen a través de la Dirección General del Servicio Exterior. Estas personalidades deben contar con un informe favorable de la Dirección General de Asuntos y Asistencia Consulares que Víctor de Aldama consiguió.

El empresario madrileño fue nombrado entonces cónsul honorario, cuyas funciones están recogidas en un real decreto. Su papel es, principalmente, ser representante de Georgia en España y prestar asistencia y protección consular a los nacionales. Los cónsules honorarios dependen de un funcionario de carrera de la embajada que le otorga las funciones diplomáticas que considere tras obtener la autorización del ministerio diplomático.

La confianza depositada en Aldama por parte de Exteriores ha quedado empañada tras el estallido del caso Koldo. Según una nota verbal, fechada a 8 de marzo de 2024, a la que ha tenido acceso este periódico, el ministerio de Albares «saluda» a la Embajada de la República de Georgia en España y le informa que se ha procedido a «solicitar la devolución» del documento de identidad consular de Víctor de Aldama.

Tras estos movimientos diplomáticos, Víctor de Aldama ya no aparece en el listado consular que publica en su web el Ministerio de Asuntos Exteriores. La última actualización de este documento se produjo el pasado 18 de marzo de 2024 y se hizo para suprimir a Aldama de la misión consular de Georgia en Zamora. Sin dar explicaciones al afectado, el ministerio le retiró.

Beneficios de cónsul

Los beneficios de ser cónsul honorario son múltiples. El principal de ellos es la obtención del DNI diplomático, cuyos titulares suelen mostrarlo en sus viajes, ya que reporta determinados beneficios en materia de visados o exenciones de impuestos. Este Documento de Acreditación Consular permite al titular acogerse a los privilegios estipulados en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, entre los que figura que los cónsules honorarios gozan de que sus actos enmarcados en las funciones consulares no estén sometidos a la jurisdicción del Estado receptor.

La designación como cónsul honorario también funciona como una carta de presentación que abre puertas a hacer negocios con contactos internacionales. De hecho, en documentos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Víctor de Aldama se presenta como cónsul honorífico de Georgia. Gracias a este título, Aldama consiguió llevar hasta Zamora el consulado de Georgia en España, que ya estaba presente también en Alicante y Barcelona.

Precedente en Transportes

Cabe recordar que el ministro de Transportes, Óscar Puente, encargó un informe para determinar si era legal despojar de sus funciones a Joseba García, hermano del ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos. Sin embargo, en aras de la presunción de inocencia, el ministro y ex alcalde de Valladolid concluyó, en base a los consejos de su equipo legal, que no podía despedir a ese investigado por la Audiencia Nacional.

También, Puente anunció que no cesaría a los seis trabajadores de Transportes implicados en el caso Koldo. El ministro dijo durante una rueda de prensa que más allá de la detención de Joseba García, sólo el subsecretario había sido llamado a declarar en calidad de testigo «al igual que otros funcionarios», en referencia a la anterior secretaria de Estado o al personal de Puertos del Estado que participó en uno de los contratos que se firmó con Soluciones de Gestión, la principal empresa investigada en la trama Koldo.

Víctor de Aldama no ha corrido la misma suerte que los trabajadores de Transportes y Exteriores se ha apresurado a retirarle el pasaporte diplomático en la fase de instrucción del procedimiento judicial. La investigación sigue su curso en la Audiencia Nacional y el juez aún no ha llevado a juicio a los imputados. «Son daños colaterales de este proceso», señalan fuentes cercanas al caso.