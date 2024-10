Sánchez se ensaña con Feijóo por el error del PP con la ‘reforma Txapote’: «¿Sabe lo que vota o no?»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha ensañado con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por el fallo garrafal de su grupo al apoyar la reforma legal que recortará las penas a cerca de 50 presos etarras, acercando su excarcelación. «Me cuesta mucho entender últimamente sus pasos. ¿Usted sabe lo que vota o no? ¿Saben lo que votan o no saben lo que votan? ¿O saben lo que votan, pero después de ver cuál es la reacción en los medios de comunicación, echan la culpa a otros?», se ha preguntado el dirigente socialista.

Así se ha mostrado Sánchez durante su intervención de este miércoles en el Congreso de los Diputados. El jefe del Ejecutivo ha comparecido en el hemiciclo, a petición del PP, para hablar de la crisis migratoria que está provocando la llegada masiva de los últimos meses de inmigrantes ilegales. Sin embargo, Sánchez y Feijóo han hablado también en sus intervenciones sobre la reforma legal que puede beneficiar a cerca de 50 presos etarras como es el caso de Javier García Gaztelu, alias Txapote, el sanguinario jefe de ETA que mató a Miguel Ángel Blanco y Fernando Múgica entre muchos otros y que acumula 450 años de condena. El Gobierno pactó con Bildu, uno de sus socios en la Cámara Baja, esta reforma penal.

Toda la Cámara Baja votó a favor de esta reforma legal, incluyendo a PP y Vox. Así se lo ha recordado Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo durante su intervención. «Yo no sé si saben lo que votan o o no saben lo que votan. No lo sé. Y si saben lo que votan y luego ven la reacción, echan la culpa al resto. No lo sé. Lo que tengo claro es que no saben a dónde van. Y el problema de este país se llama una oposición que no tiene nadie al volante», ha señalado el dirigente socialista.

«Yo lo digo de verdad, a mí me preguntan a menudo ‘¿Bueno, y qué le parece a usted la estrategia del Partido Popular?’ Esa pregunta trato de responderla, como creo que piensan muchos españoles y españolas. ¿A qué estrategia se refieren? ¿A la de antes de ayer? ¿A la de ayer o a la de hoy?», ha añadido el jefe del Ejecutivo en esta intervención.

«Han votado a ‘Txapote’»

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, también ha cargado contra el PP por votar a favor de la reforma penal que reduce la condena de presos etarras. En concreto, el dirigente separatista se ha dirigido a Alberto Núñez Feijóo por su «exagerada» y «envalentonada» intervención sobre la banda terrorista ETA porque, a su juicio, quiere intentar «tapar su propia incompetencia».

«Le he visto sorprendentemente envalentonado. Un poco exagerado por lo que sea. ETA, ETA, ETA… quizá tanta ETA para tapar su propia incompetencia. Ustedes vienen a decir que no se enteraron de lo que sucedió en un pleno europeo, que ustedes no se enteraron de lo que sucede en una sesión de la Comisión, que ustedes no se enteraron de lo que sucedió en un Pleno del Congreso, que ustedes no se enteraron de lo que sucedió en un Pleno del Senado. En definitiva, que ustedes no se enteraron de nada. Incluso van más allá. Vienen a decir que ustedes es que no saben leer. No sabe leer una serie de enmiendas», ha sostenido Rufián en el estrado del Congreso.

En este sentido, el portavoz de ERC ha asegurado que «todo vuelve» y a que los populares se les ha vuelto en contra el «eslogan malvado» de «Que te vote ‘Txapote’. «Al final todo vuelve, sobre todo la maldad vuelve. Y el eslogan malvado de ‘Que te vote Txapote’ les ha vuelto. Porque al final los que han votado a ‘Txapote’ son ustedes», ha esgrimido.

«Tiene 5 días para retirarla»

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez la reforma legal que puede beneficiar a más de 40 presos etarras. «Tiene 5 días», ha recalcado Feijóo desde el estrado del Congreso. El Senado ha convocado el Pleno de votación de esta reforma para el próximo lunes 14 de octubre y sólo el Gobierno, si retira el texto, puede frenar que esta controvertida ley llegue al BOE.

El líder de los populares ha pedido al dirigente socialista que «retire la ley que deja sin efecto más de 300 años de prisión a los condenados por terrorismo de ETA». «Tiene cinco días, hasta el 14 de este mes. Si le queda un mínimo de conciencia, le ruego que lo aproveche y recapacite», ha enfatizado Feijóo.

Además, Alberto Núñez Feijóo ha reconocido que estos días «muchos españoles se sienten decepcionados con este grupo parlamentario y tienen razón», pero ha rechazado comparar el error de los suyos (que votaron a favor del texto en el Congreso y no detectaron la enmienda trampa de Sumar) con el pago del Gobierno a los proetarras de Bildu. «Señor Sánchez, no es lo mismo un error por injustificable que sea que la bajeza moral de impulsar esta ley a sabiendas», ha destacado el dirigente popular. Génova ha descartado dimisiones y el Grupo del PP ha rechazado tomar acciones disciplinarias contra los responsables.