Otegi diseñó en 2017 la treta de la ‘reforma Txapote’: «Necesitamos discreción, no luz y taquígrafos»

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, supo adelantar con siete años de antelación la jugada con la que el Gobierno ha colado la reforma de la Ley 7/2014 con la que medio centenar de etarras podrán salir a la calle anticipadamente. Otegi defendió en 2017 que «hay determinadas cosas que se hacen con una cierta discreción», y no en un «con luz y taquígrafos» en el Parlamento.

La treta del Gobierno de PSOE y Sumar, con la connivencia de EH Bildu y la consciencia del PNV, dejó en manos de la Comisión de Justicia el proyecto tramitado por urgencia -sin informes consultivos previos- un 31 de julio, último día hábil del Congreso antes de las vacaciones de verano. El proyecto estaba firmado y sellado desde 2022, cuando las reuniones entre Patxi López y Mertxe Aizpurúa llegaron a buen término y el PSOE se comprometió a llevar adelante la reforma de la 7/2014. El compromiso se renovó de cara a la investidura de Pedro Sánchez en 2023, pero el pacto con Bildu fue el único que no quedó plasmado en un documento.

Ese proceso es, precisamente, la «discreción» que pedía Otegi en una entrevista radiofónica en 2017, cuando dibujó a la perfección los pasos y objetivos a conseguir y la manera más eficaz para alcanzarlos.

Otegi describe el escenario a futuro de los presos de ETA y habla de «la necesidad de abordar entre todos, entre las fuerzas políticas, sociales y sindicales del país, un diálogo discreto para abordar una hoja de ruta para poner en libertad al conjunto de presos y presas en el que habría que abordar en qué condiciones, en qué plazos, con qué determinados pasos habría que hacerlo».

«Lo que digo es por mi experiencia. Yo sé que hay determinadas cosas que se hacen con una cierta discreción y se hacen en foros discretos. Así surgió el proceso de negociación [de ETA] con el Partido Socialista. ¿Estamos de acuerdo o no en que hay que abordar una hoja de ruta, en que hay que abordar un diálogo constructivo entre todas las fuerzas políticas (…) para hacer un calendario con fechas, para dar un horizonte de salida al conjunto de presos con una agenda determinada y en unas condiciones», planteaba Otegi.

Otegi advertía del riesgo de que la operación se realizase de forma explícita a través del Congreso: «Si alguien cree que eso se puede hacer en un foro parlamentario con luz y taquígrafos, oiga, yo desde mi experiencia creo que eso no es así. Esas cosas no se hacen así. Entonces, yo no he planteado que haya que construir un foro ni hay que hacer cosas raras. Lo que digo: el país necesita que abordemos una hoja de ruta para este tema».

Txapote, en Navidad

La reforma que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez de la Ley Orgánica 7/2014, que ha conseguido colar de tapadillo en el Congreso de los Diputados y ha pasado desapercibida para todos los grupos de la oposición, tendrá efectos inmediatos en el futuro penitenciario de casi medio centenar de presos etarras.

La jugada viene preparándose desde hace dos años, tal y como adelantó OKDIARO. Entre ellos, Javier García Gaztelu, alias Txapote, el sanguinario jefe de ETA que mató a Miguel Ángel Blanco y Fernando Múgica entre muchos otros y que acumula 450 años de condena. Sin embargo, con la nueva norma se le computarán los seis años y medio que cumplió en Francia, que se le descontarían de la fecha en la que tenía previsto salir de prisión: 2031. Su salida puede adelantarse a estas Navidades.

A Txapote le esperaban por delante unos seis años de prisión en su celda de Martutene (Guipúzcoa). En el calendario del asesino, el nombre y el rostro más reconocible de ETA, está marcada una fecha: el 14 de febrero de 2031. Ese día, San Valentín, sería el de su salida de la cárcel. Pero un giro de los acontecimientos, con un pacto cocinado a fuego lento entre el PSOE y Bildu, va a recortar esa fecha en algo más de seis años.

Según ha podido saber OKDIARIO, en el entorno de los presos de ETA se maneja abiertamente que, de salir adelante la reforma de la 7/2024 que ya está en el trámite del Senado, Txapote saldría de prisión en los próximos meses. Se calcula que incluso unas semanas antes de la Navidad, en la primera quincena de diciembre.

Sus cálculos se basan en el tiempo que pasó en prisión en Francia -algo más de seis años y medio- más el tiempo que pasó en prisión provisional desde que fue detenido en el país vecino el 22 de febrero de 2001. Estaba tranquilamente en la terraza Havana Café de Bayona, frente al mar, tomando un refresco y comiendo un bocadillo. Una escena que puede volver a repetir pronto si el Gobierno no da marcha atrás y retira la iniciativa.

En la plataforma Sare, que representa al colectivo etarra, dan por buenos estos cálculos y creen que no será el único miembro de ETA que podrá volver con su familia para estas Navidades. Una victoria para Bildu, que llevaba años negociando este paso con el PSOE.