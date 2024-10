Veteranos del PP tras rechazar Génova dimisiones por la ‘reforma Txapote’: «Por menos echaron a Casado»

Crece el malestar en las filas del PP con la ausencia de dimisiones y dimisiones y ceses por el fallo «histórico» en la reforma que puede beneficiar a 44 presos etarras. Tal es la preocupación por la pérdida de votos y la imagen del partido que a nivel interno, según fuentes populares, hay veteranos del PP que vuelven la vista a la última crisis del PP, la mayor sufrida por esta formación en décadas, y recuerdan: «A Casado lo echaron por menos».

Y es que a la negativa de Génova a depurar responsabilidades se están uniendo, como publicó OKDIARIO este martes, los mensajes de alarma que llegan desde las baronías y delegaciones territoriales del partido, que han informado de la inquietud existente en su electorado con este error estrepitoso del principal partido de la oposición. De hecho, Génova mandó ayer tarde un SMS a todas sus familias, donde a modo de argumentario con un vídeo de Feijóo, explicaba lo sucedido y ponía el foco en el Gobierno como impulsor de la reforma Txapote. «El presidente del Gobierno y Bildu son los culpables de poner en la calle a 44 terrorista antes de tiempo», decía el SMS.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, aseguró anoche en una entrevista de radio que los tres compañeros de su grupo parlamentario (María Jesús Moro, José Manuel Velasco y Rafael Belmonte) que participaron en la ponencia de la reforma legal que acorta las penas de los presos de ETA al conmutar los años de condena cumplidos en Francia, han puesto sus cargos a disposición del partido. Sin embargo, la dirección del grupo rechazó su dimisión.

Preguntado en una entrevista en Onda Cero por si alguien de su grupo parlamentario ha puesto su cargo a disposición del partido como había hecho el diputado de Vox Emilio del Valle, también ponente de la formación de Santiago Abascal para la citada ley, Tellado admitió este extremo. Pero al igual que Vox con este diputado, el PP tampoco aceptó el acta de sus ponentes.

Tellado, que mantuvo una reunión con los implicados en la reforma Txapote a primera hora del martes, señaló que «efectivamente, los compañeros del PP que participaron en esa ponencia» han puesto su cargo a disposición del partido, si bien insistió en que «no es momento de responsabilidad sino de soluciones», recordando que quedan «seis días para que el Gobierno resuelva esto».

«Yo creo que debo centrar todos mis esfuerzos en encañonar al Gobierno con la realidad de los hechos. El Gobierno puede pararlo si quiere y nosotros estamos obligados a centrar todos nuestros esfuerzos y a no distraernos», declaró el colaborador de Alberto Núñez Feijóo. El Senado ha convocado para el próximo lunes el Pleno de debate de esta reforma. Si el Ejecutivo no la retira, llegará al BOE pese a contar con el rechazo de la Cámara alta puesto que no recibió ningún veto ni enmienda alguna.

Entretanto, la dirección nacional del PP y el Grupo Popular no se plantean tomar medidas disciplinarias contra los diputados y asesores parlamentario de su partido que no detectaron las consecuencias de la ley sobre el intercambio europeo de antecedentes penales que puede beneficiar a 44 presos de ETA, según la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), ya que entienden que es una responsabilidad «colectiva» y «compartida». También Vox ha afirmado que en su grupo asumen la equivocación de forma «coral».

Por ello, desde Génova y el Grupo del PP en el Congreso se ha pedido no poner a nadie en el disparadero. Tal y como informó OKDIARIO este martes, en la reunión de los populares en la Cámara baja previa al Pleno de esta semana, la dirección del Grupo reclamó un cierre de filas y trasladó la siguiente consigna: «No señaléis a nadie, somos un equipo», según fuentes populares presentes en la reunión.