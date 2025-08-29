Los Reyes cierran en Extremadura su visita a los territorios más afectados por los incendios

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia han viajado este viernes a Extremadura en su tercera jornada consecutiva de visita a los principales afectados por los incendios que han arrasado numerosos territorios de España en las últimas semanas. Como sucediera el miércoles en Castilla y León y el jueves en Galicia, los monarcas han sido recibidos con vítores y se han interesado por los ciudadanos perjudicados por los fuegos.

La primera parada de los Reyes este viernes ha sido en la localidad de Rebollar, en Cáceres, perteneciente al Valle del Jerte. Ahí, decenas de vecinos han agradecido la presencia de Felipe VI y Letizia, quienes han respondido con sumo afecto e interactuando con los ciudadanos presentes en una zona cercana al mirador desde el que han podido disfrutar de la impresionante imagen de los cerezos del Valle, que no han sido dañados por el fuego.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido el enviado del Gobierno en esta ocasión, tomando el testigo de Ana Redondo y de Sara Aagesen, quienes estuvieron presentes junto a los Reyes en Castilla y León y Galicia, respectivamente. Además, la presidenta de la Junta de Andalucía, María Guardiola, también ha acompañado a los monarcas, en una comitiva de la que asimismo forman parte este viernes el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales

Repitiendo la imagen vivida en días anteriores, Felipe VI y Letizia se han acercado a los vecinos con la intención de conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los afectados, así como para mostrar su agradecimiento a todos los equipos de intervención que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población.

Los Reyes han visitado Rebollar (Cáceres), pueblo del Valle del Jerte que fue evacuado con motivo del incendio forestal de Jarilla, para conocer de primera mano los daños y las necesidades de los vecinos de la zona afectados. ➡️https://t.co/tAcWmbSFkW pic.twitter.com/NDpFH8hO7b — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) August 29, 2025

Los Reyes en Extremadura

Rebollar representa la primera parada de los Reyes Felipe y Letizia este viernes en su visita a las localidades de Cáceres más afectados por los fuegos. Después del único pueblo evacuado en el Valle del Jerte, los monarcas se desplazan a Cabezabellosa, el primer municipio que fue evacuado por los incendios en Extremadura, junto a Jarilla y Villar de Plasencia.

En Cabezabellosa, también se dará el encuentro entre los Reyes y los vecinos, además de con representantes de los efectivos que participaron en la extinción del fuego y ayuda a los afectados. Posteriormente el Rey Felipe y la Reina Letizia se reunirán con los alcaldes de los municipios afectados por los incendios, en Hervás, en pos de conocer en qué situación se encuentran actualmente los territorios, así como de los planes de recuperación tras un fuego que ha arrasado más de 17.400 hectáreas de tres comarcas del norte de Cáceres.

Con este viaje a Extremadura concluye la agenda que han desplegado esta semana los Reyes para estar al lado de los afectados por los grandes incendios, tras visitar el pasado miércoles las principales zonas afectadas por los incendios forestales en el Lago de Sanabria (Zamora) y en Las Médulas (León), y viajar este pasado jueves a Galicia para conocer los daños causados por el fuego en esta comunidad autónoma.