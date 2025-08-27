Los Reyes conocen en primera persona el drama de los incendios: «Queríamos estar cerca de los afectados»

El Rey Felipe ha asegurado este miércoles, tras recorrer junto a la Reina Letizia algunas de las zonas más afectadas por los incendios en Castilla y León y hablar con los ciudadanos y con profesionales de extinción, que «los testimonios» provenientes de damnificados que en muchos casos tuvieron que ser desalojados de sus casas por el fuego «son sobrecogedores».

«Queríamos estar cerca de los afectados», ha reconocido el monarca, quien a diferencia de la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, días atrás, ha dado junto a la Reina una lección de cercanía a la hora de arropar a todas las personas que se han acercado a recibirles en las poblaciones cercanas al Lago de Sanabria, en la provincia de Zamora.

Por ello, antes de reunirse con alcaldes y empresarios de la zona en la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria, el Rey, junto a doña Letizia, ha posado brevemente y, al ser preguntado por sus primeras impresiones durante la visita, ha explicado que esos testimonios sobrecogedores se suceden «aquí y en tantos lugares» y que podrá ver estos días la magnitud de los incendios.

Cabe destacar que en el programa de los Reyes se encuentra la visita, este miércoles, a las zonas de Lago de Sanabria y de Las Médulas, esta última correspondiente a la provincia de León. Además, el jueves, los monarcas estarán cerca de las poblaciones afectadas de Galicia y el viernes harán lo propio en Extremadura.

En Zamora, los reyes de España tenían previsto ver uno de los parajes quemados, pero el humo lo ha desaconsejado y han centrado su visita en escuchar a los afectados y sus necesidades y conocer el operativo de extinción para viajar después a Las Médulas, el paraje patrimonio de la humanidad afectado por las llamas, al igual que amplias zonas de la comarca leonesa de El Bierzo, donde se encuentran.

Entre los testimonios que los monarcas han podido escuchar de afectados en la zona de Sanabria ha figurado el de Marta Fernández, una ganadera de Ribadelago que previamente había escrito por correo electrónico a los reyes para informarles y pedirles ayuda ante el problema que le suponían los incendios. Este miércoles, ha reclamado poder llevar a su ganado a una zona más limpia tras los incendios, ya que se ha quemado todo el pasto de la montaña sanabresa y «lo que peligra ahora mismo es el alimento y el poder arrancar con la explotación otra vez».

Los Reyes, que han sido recibidos con aplausos y vítores, han estado acompañados por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha sido la enviada de Pedro Sánchez en representación del Gobierno para esta visita real.