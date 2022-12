Las prostitutas también contra la Ley Montero: «Estamos sufriendo un aumento de las agresiones»

La Ley Montero tiene un nuevo enemigo. El colectivo de prostitutas representadas por la asociación Astras denuncia que la norma está provocando un aumento de las agresiones hacia las trabajadoras sexuales. Para atajar este problema, reclama que Irene Montero las reciba «porque es la ministra de Igualdad» y porque afirman que la ley del sólo sí es sí les perjudica al ser laxa con los delitos por abuso sexual, muy comunes en la profesión del sexo. Además, este sector le pide a la dirigente podemita que no apoye una ley que pueda abolir la prostitución porque las condenaría a la «clandestinidad».

Así lo ha expresado a OKDIARIO Susana Pastor, presidenta de la asociación Astras, una de las más representativas dentro del sector, que tiene como objetivo «garantizar la seguridad y libertades de las trabajadoras y trabajadores sexuales». Pastor es también una de las personas más críticas hacia la ministra de Igualdad entre las trabajadoras del sexo. La presidenta de las prostitutas asegura que Montero no quiere recibirlas y que las «rehúye» para no enfrentarse a los problemas derivados de la prostitución. «Podemos es el único partido que queda porque nos reciba», ha revelado. Además afirma que la ley del sólo sí es sí «es una ruina total» y que las mujeres profesionales del sexo «están siendo agredidas por culpa de esta ley».

Asimismo, Susana Pastor reconoce que las profesionales del sexo ya cumplían con la ley de Montero porque su trabajo inevitablemente requiere un consentimiento expreso al tratarse de un intercambio comercial. «Es un sí cuando es un sí», ha apuntado.

La presidenta de la Asociación Astras también denuncia que están apareciendo casos de clientes que confunden la ley de Montero con la de la abolición de la prostitución. «Muchos nos han dicho que ya está ilegalizada la prostitución y ocurren conflictos porque se niegan a pagar y mientras la Policía y los políticos miran hacia otro lado cuando muchas chicas están siendo agredidas», lamenta.

Ahora bien, este colectivo, que antes estaba completamente invisibilizado, poco a poco comienza a ganar notoriedad tanto en las calles como en los medios de comunicación. En este sentido, la asociación Astras se manifestó el pasado sábado a las puertas de un acto de Irene Montero para reclamar mayor protección en el sector y para protestar contra cualquier ley abolicionista. Sin embargo, no consiguieron el objetivo de hablar con la ministra de Igualdad. Según ha podido saber OKDIARIO, Montero se escabulló por otra puerta para no tener que enfrentarse a la asociación de prostitutas. «Nos presentamos con cruces moradas en memoria de cada una de las trabajadoras sexuales que han muerto en países abolicionistas. Fui también para entregarle un documento a la ministra pero nos rehuyó. Además, su escolta me impidió hablar con ella», afirma Susana Pastor.

Otra de las principales entidades del sector del sexo que es crítica con la gestión de la ministra Montero es la Plataforma de Personas Afectadas por el Abolicionismo. Esta asociación también celebró un acto de protesta este jueves frente al Congreso contra la abolición de la prostitución y para que los parlamentarios escuchasen sus testimonios. Según fuentes cercanas a esta plataforma consultadas por OKDIARIO, se llevaron 300 cartas con testimonios de prostitutas donde dicen que no están obligadas a trabajar sino que lo hacen de forma voluntaria. «Nosotras no estamos explotadas», han afirmado.