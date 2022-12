Por muchas salidas de tono que tenga, como la de este jueves al acusar al PP de fomentar la cultura de la violación, Irene Montero no conseguirá su objetivo de ser destituida para victimizarse. «Aunque tiene motivos para hacerlo», Pedro Sánchez no tiene intención de echarla. Aunque tampoco tiene mucho margen, ya que de hacerlo rompería de facto el acuerdo de coalición. En el equipo del presidente opinan que «la ministra está buscando mediante la provocación su salida». Pero si Podemos quiere irse, lo tendrá que hacer de mutu proprio. Sin la posibilidad de poder acusar al presidente de prescindir de ellas. Aunque la realidad, más tras los últimos acontecimientos, es que Sánchez «no les quiere ver ni en pintura». La interlocución «es nula». Y con la mirada puesta en un adelanto electoral, al que no quiere llegar junto a Podemos, la consigna de ahora en Moncloa es «dejar que se queme sola, junto a su equipo de fieles que sólo le dicen lo que quiere escuchar».

Tras unos días de «contención del daño», en los que el propio líder del PSOE exigió a los suyos no cargar contra la titular de Igualdad por la chapuza de la ley del sólo sí es sí, la actitud de Montero «ha colmado la mucha paciencia» que Sánchez «ha tenido con ella». Y es que «la ha defendido hasta la saciedad, cuando muchas cosas eran indefendibles, enfrentándose a medio gabinete para preservar la estabilidad del gobierno». Pero ha comprobado que «ella está jugando a otra cosa». Creen que «no tiene ningún interés en que esto [la coalición] siga funcionando, sólo hace cálculos electorales».

A lo que está jugando, según fuentes del entorno del presidente, es a «hacerse con el control de Podemos, ser la candidata a la presidencia». Y a juzgar por los apoyos recibidos tras la campaña victimista, tras los improperios que recibió por parte de la diputada de Vox Carla Toscano, «le está funcionando». Aunque sea a costa de «denigrar el cargo que ocupa con una tensión premeditada». «Lo más preocupante de todo esto», aseguran, es que «ella e Iglesias vuelven a dominar el partido» señalan en Moncloa. Y «eso hace que nunca sepas por dónde te van a salir, siempre tienen una pensada para desestabilizar la coalición», apuntan. Lamentan incluso que «Montero e Iglesias han aprovechado la baja maternal de Ione Belarra para despojarla de todo el poder orgánico».

Utilización

A Pedro Sánchez, pese a que le irrita, la actitud que está teniendo Irene Montero, se aprovechará de ella. Entre otras cosas porque de cara al adelanto electoral que sopesa, pretende ocupar un centro político que hasta ahora había dejado olvidado en sus pactos con los separatistas más radicales. Con su ministra de Igualdad atacando directamente a su principal rival, Alberto Núñez Feijoó, Sánchez espera que los populares y radicalicen «Montero nos está haciendo el trabajo». Un movimiento que le permitirán al líder del PSOE el volver a la centralidad que le permitió ganar las últimas elecciones.