La diputada de Vox Carla Toscano ha criticado que se persigan los piropos callejeros con la Ley Orgánica de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del ‘sólo sí es sí’, que se ha aprobado este jueves en el Congreso con el apoyo de todos los partidos, salvo PP y Vox, que han votado en contra. Esta norma ha sido impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y pasa ahora a una nueva fase de tramitación en el Senado.

«Lo de los piropos, la verdad es que les tengo que decir que a mí me da pena no volver a oír ciertas cosas por la calle. ¿Recuerdan ese ‘dime cómo te llamas y te pido para Reyes’ o ‘eso es un cuerpo y no el de la Guardia Civil’? Es una pena que su odio a la belleza y al hombre nos hagan perdernos esas muestras de admiración e ingenio popular», ha asegurado Toscano durante su intervención en el estrado de la Cámara Baja. Este discurso ha sido durante el debate de la ley de Montero.