La abogada del Estado y ex diputada de Vox Macarena Olona se ha reunido esta semana con la presidenta del sindicato de prostitutas, Susana Pastor, y con otras profesionales del sexo para escuchar sus demandas ante la situación tan crítica que atraviesa este sector. Este colectivo reclama al Gobierno que no se ilegalice la prostitución y que dejen elegir a las personas libremente si se quieren dedicar a ello. La ilegalización, alegan, apartaría a todas las personas que se dedican a ello a la marginalidad y la clandestinidad. Un hecho que sería utilizado por las mafias y las tratas de blancas.

PERIODISTA.- ¿Cómo estáis organizadas?

RESPUESTA.- Nosotros somos la asociación ASTRAS. Somos una asociación donde queremos el derecho para trabajar y dar trabajo sexual. Y estamos luchando por ello para que no hagan esta barbarie que quieren hacer de dejar a todas estas más de 150.000 trabajadoras sexuales que trabajan a día de hoy en España en la calle y criminalizando a todo el sector como es el que alquila una habitación, como es el empresario, como es el que le publicita, como es el cliente, que lo tratan como un violador y entonces nosotras estamos luchando por eso, sobre todo porque tengan unos derechos que a día de hoy no los tienen.

MACARENA OLONA.- Lo primero, daros la bienvenida y deciros que es de verdad un placer para mí tener la oportunidad de conoceros en persona y de poder escucharos. Gracias. Os doy la enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo para que se os pueda escuchar y en la medida de mis posibilidades, con total humildad ayudaros al igual que ya hice cuando tenía la condición de política en activo en un partido político. Para mí era muy importante poner a vuestra disposición todo lo que yo pueda poner, porque la lucha en la que estáis es una causa que merece ser escuchada, porque ahora mismo se está tramitando en el Congreso de los Diputados una ley impulsada por los partidos de gobierno que lo que pretende es abolir la prostitución sin tener en cuenta que la abolición no va a hacer desaparecer una realidad como es la de la prostitución, eso es evidente, sino que va a tener un efecto perverso, directo y es condenaros a una situación de absoluta marginalidad. Me hace gracia escuchar a quienes están promoviendo esta ley cómo hablan de vosotras como seres débiles que no tenéis capacidad de decidir por vosotras mismas como víctimas. Me gustaría preguntaros ¿Vosotras sois débiles?

RESPUESTA.- No. Tienes que tener una psicología bastante fuerte y fortaleza interna. Porque suelen decir que es dinero fácil. No, es rápido, pero de fácil no tiene nada. No resulta fácil no saber con quién vas a estar en ese momento y partiendo de esa base.

MACARENA OLONA.- Veo que la respuesta es unánime.

RESPUESTA.- En mi caso, por ejemplo, es que hay distintas realidades. En mi caso, para mí es hasta fácil, porque yo personalmente lo hago porque me gusta. Claro, claro, ni soy débil ni estoy obligada. Y es que es un trabajo que yo he elegido libremente. Se olvidan también de la gente que está sola, de la gente que no tiene oportunidades. Un discapacitado, por ejemplo. ¿Cómo va a conocer cariño sin más el cariño de una mujer? O sea, se olvidan de toda esa gente que no tiene posibilidades y más en la sociedad que vivimos hoy en día, que es todo físico, todo belleza, todo vanidad. No tienen posibilidades de sentir una caricia. Yo considero que hoy en día una chavala de 30 años, de 20 años no se va a fijar en una persona que no tenga un físico que marque la sociedad. ¿Entonces toda esa gente que no encaja, dónde va a ir?

MACARENA OLONA.- Qué duda cabe que nuestra sociedad hoy en día sí tiene un mal endémico es la soledad. ¿Vosotras acompañáis en el alma a las personas también?

RESPUESTA.-Sí, sí, sí, por supuesto. Te puedo asegurar que una clienta desde hace diez años que es una persona que es viuda y lo único que hacemos es hablar compañía en el trabajo. El trabajo que ejercemos, no sólo sexual como tal, es psicológico, es social. Es que yo suelo decir somos trabajadoras sexuales, pero también somos madres porque hay muchos que necesitan cariño. Somos hermanas, somos compañeras y colegas, hacemos de psicólogas. Llegas a ser incluso amiga de esa persona. Yo tengo cuatro clientes discapacitados. A los cuatro les dije que iba a venir aquí. Los cuatro me dijeron por favor, habla de nosotros, habla de que realmente muchísimas personas discapacitadas, si no contratan un servicio, nunca pueden tener una relación, aunque no sea sexual, aunque sea sólo de cariño, de abrazarse.

PERIODISTA.- ¿La explotación sería mayor si al final se ilegaliza la prostitución?

RESPUESTA.- Me empujarían a salir a la calle y a buscar a los clientes de otra manera.

PERIODISTA.- ¿Qué papel, podrían tener las mafias o la trata de blancas en caso de que se ilegalice la prostitución?

RESPUESTA.- La trata no es prostitución, la trata es trata. Y hay más trata a día de hoy en el sector laboral, agrícola o de fábrica o industria que en la prostitución. Mira, nosotros tenemos una mujer que se llama Carmen Meneses que con Mariana Jover, -una es catedrática y la otra es antropóloga-, hicieron un estudio que de hecho lo pidió el Gobierno socialista y que nunca jamás salió a la luz que dice que la trata de España en la prostitución es de 7 al 10%. Vamos a ver, a mí cómo me puede decir Irene Montero que hay un 80 o un 90%, si no sabe cuántas mujeres trabajan en este sector, si no se ha preocupado por visitarlas, no se ha preocupado por nada. ¿Entonces, cómo me puede decir a mí, esta mujer, que hay un 80 o 90% si no sabe ni cuántas hay? ¿Yo te lo voy a decir a día de hoy, en España, hay 230.000 personas trabajando día a día en el sector, el 20% hombres y trans. Si esto sigue adelante, lo que va a hacer va a ser como en países como Francia, como Suecia, como Noruega, como Islandia, que son países abolicionistas y han subido un 20% la delincuencia hacia el trabajador y la trabajadora sexual.

Cómo me puede decir Irene Montero que hay un 80 o un 90% de prostitución si no sabe cuántas mujeres trabajan en este sector

MACARENA OLONA.- Pensar que tenemos toda una propaganda impulsada desde los partidos del gobierno, que lo que están trasladando es una visión feminista, que os ven como mujeres de segunda, mujeres débiles que no pueden decidir por sí mismas y que se están repartiendo un carnet para decir vosotras no sois tan mujeres como nosotras y no podéis decidir pensar que solo se escucha esa parte. Con lo cual para mí era fundamental que se os diera voz para que se vea luego el fondo del asunto. Se tiene que legislar, pero escuchándonos, qué duda cabe. Pero lo más importante, de entrada, que nadie se crea el bulo de que sois mujeres débiles, que os están obligando, que no tenéis capacidad de decidir por vosotras mismas. A vosotras nadie no os mira por encima del hombro, porque yo estoy sentada con mujeres muy dignas en esta sala, muy dignas.

PERIODISTA.-¿Os sentís representadas por el feminismo que abanderan los partidos de izquierda?

RESPUESTA.- No. Por ese feminismo no.

PERIODISTA.- ¿Vosotras pensáis que si se acaba sacando adelante esta ley que impone la abolición de la prostitución, va a desaparecer la realidad de la prostitución?

No va a desaparecer. A ver, va a ser peor. Vamos a estar escondidos en la clandestinidad. Las cosas van bien y no van a estar protegidas porque no van a poder estar tampoco ni dos juntas. Es que, claro, a mí me hace gracia porque dicen no, pero es que esta ley no va contra las trabajadoras sexuales. Vamos a ver, perdone. ¿O sea, cómo no va a ir a encontrar la trabajadora sexual si no puede alquilar nada? No puede venir un cliente, no puede publicitarse desde el día 7. ¿Entonces, cómo van a trabajar estas mujeres? ¿No tienen una una sanidad como tienen ahora? ¿Es que no van a poder hacer nada?

PERIODISTA.- ¿Cómo se podría regular mejor la prostitución?

RESPUESTA.- Mucho cuidado porque muchas de las chicas no quieren regulación. Existe el sistema de Holanda que ellas no lo quieren, ellas quieren una legalización y yo creo que todos estamos optando por una legalización donde tengan todos sus derechos, como por ejemplo Nueva Zelanda, que está funcionando súper bien y que el nivel de delincuencia ha bajado, no como en Francia, que ha subido.

PERIODISTA.- Susana explícanos porque hay gente que nos estará viendo y que no entiende muchos entresijos de este sector. Lo que funciona en Holanda, por ejemplo.

RESPUESTA.- La legalización.

PERIODISTA.- Muchos dicen que que el modelo de Holanda sería el adecuado.

RESPUESTA.- Casi todas piensan en el modelo neozelandés porque es el más adecuado. Date cuenta que antes el policía perseguía a la trabajadora sexual y ahora el policía ayuda a la trabajadora sexual en Nueva Zelanda. El problema de Holanda es que solamente puedes trabajar si tienes licencia y muchas de ellas no quieren licencia. Entonces ¿por qué tienes que ir tú y decir ahora que eres puta para pedir una hipoteca? Vamos a basarnos en lo que quieren ellas, que es la legalización y poder tener derechos y pagar sus impuestos.

MACARENA OLONA.- En lo que coincidís unánimemente es en que la abolición no. Que lo que se impone por ley en un Congreso de los Diputados, y un Senado cada vez más alejado de la realidad de la calle, es que no. Máxime cuando se ha tramitado esta ley sin haberos escuchado.

RESPUESTA.- El Partido Nacionalista Vasco dijo que quería sacar una subcomisión para estudiar el caso y que se nos escuche que me parece fantástico. Por fin un partido ha tenido un poco de cabeza. Los catalanes lo apoyan porque me he reunido con ellos. Los socialistas están ahí, ahí. Todos los partidos catalanes lo apoyan .

PERIODISTA.- ¿Incluido el Partido Socialista de Cataluña?

RESPUESTA.- No, no me refiero a los nacionalistas. ¿Sabíais que en Cataluña y en País Vasco sí que tienen licencias de clubs? Son las únicas comunidades que tienen licencia. Entonces, claro, ellos sí apoyan la prostitución porque también saben que ha habido una mejoría y porque no tienen prostitución en la calle.

MACARENA OLONA.- ¿Entonces, por qué no la podemos legalizar si lo único que estáis pidiendo y tenéis mi total apoyo es voz,? Yo a lo que me niego es a mirar hacia otro lado frente a la hipocresía. Nunca voy a estar del lado de la hipocresía. Y esto es lo que estamos viviendo actualmente en España.

RESPUESTA.- Fíjate en la cadena que hicimos, la manifestación más grande del mundo de trabajadoras sexuales que fue en septiembre, que nos pegamos una currada increíble. Nunca había pasado esto en el mundo y no vino nadie de prensa, nadie. Vinieron solamente los que conocemos un poco, pero no vino ninguna televisión.

PERIODISTA.- ¿Os sentís u os habéis sentido arropadas por algún partido político en el pasado?

No, pero yo creo que aquí también parte de culpa hemos tenido nosotros, porque nunca hemos salido a la calle. Nosotras siempre lo hemos dejado todo como que era alegal y siempre hemos estado calladas.Pero bueno, ahora estamos aquí y mira te voy a decir una cosa: ¿tú sabías que si se legaliza la prostitución y pagamos todos nuestros impuestos la deuda de España se acabaría en dos años o menos? Hay un informe que dice que a día de hoy, un 80% de los hombres está a favor de que se legalice la prostitución y un 65% de mujeres está a favor de que se legalice la prostitución.

MACARENA OLONA.- ¿Os sentís juzgadas?

RESPUESTA.- Sí.

MACARENA OLONA.- El Estado ahora sí está actuando, metiéndose en la conciencia, regulando para abolir por cuestiones de conciencia. Y hasta donde yo sé, la conciencia es individual. Y repito, aquí estoy sentada con mujeres muy dignas.

RESPUESTA.- Yo soy feminista, apoyo a la mujer pero no puedo discriminar al hombre como están haciendo. Mira, hay que decir una cosa, yo a día de hoy tengo dos hijos y ahora acabo de ser abuela de un niño también. Antes quería tener niños. A día de hoy quiero tener niñas ¿me entiendes? Porque antes tener una niña era más complicado. Pero es que a día de hoy cómo me están poniendo las leyes tendríais que salir todos los hombres a la calle. Además se piensan que nos tienen encerradas en una jaula, que nos tienen cogidas con unas cuerdas y sin poder salir a la calle. Y no se dan cuenta de que entramos con quien queremos y cuando queremos. Y si queremos salir de la habitación con el cliente porque no nos gusta, nos salimos. ¿Dónde está la señora Montero o la señora Carmen Calvo, que aún no ha venido a conocer a ninguna de ellas? Para mí deberían dimitir. A mí no me representan, pero creo que a las miles de trabajadoras sexuales que trabajan a día de hoy en España tampoco las representa.

PERIODISTA.- ¿Vosotras no creéis que también hay políticos o ha habido políticos que han utilizado vuestros servicios?

RESPUESTA.- Yo he tenido un político en una agencia de lujo en Valencia. Este señor cada vez que viene a Valencia la ha visitado y es el ex de una que se dice feminista de España. A lo mejor el complejo que tiene con los hombres es ese. Si cada una de nosotras hablásemos sólo de uno y diésemos un nombre, un fetiche. Si habláramos, el Gobierno se acabaría. O sea, este Gobierno se va, se va, así de claro.

PERIODISTA.- Eso es muy curioso. Mantenéis un secreto profesional.

RESPUESTA.- Y además nos hacen firmar (los políticos) contratos antes de ir. Y luego son muy inteligentes porque ellos no vienen casi nunca a los clubs. Nos llama una persona, que dice ser secretario, la contrata y luego cuando vas ahí es cuando te llevas la sorpresa. Pero te digo que todos estos que suben, que dicen abolición el 90 % son clientes. Y te lo digo que los he visto. También montan clubs sociales donde sólo puedes entrar con una tarjeta de invitación, a ti te va a recoger un chófer, pero antes de llevarte te dan mil vueltas para que no sepas donde vas. Yo, por ejemplo, hubo una época que era dominatrix y te encuentras luego lo que hay. Si yo te contara lo que les gusta.

Si habláramos, el Gobierno se acabaría. O sea, este Gobierno se va, se va, así de claro.

MACARENA OLONA.- La hipocresía es el problema. De hecho, como política, voluntariamente he hecho testimonio público de mi fe, sin pretender imponer, pero desde luego sin ningún tipo de complejo, porque son mis creencias y son mis valores religiosos. Y me preocupaba especialmente cuando os preguntaba si os sentís juzgadas. Porque desde luego es lo que yo en alguna ocasión he sentido. Cuando me reparten carnet de cristiana de segunda, o incluso pretenden que yo no pueda hacer ese testimonio público de mi fe por el hecho de ser divorciada, de ser madre soltera. Para mí es muy importante tener la oportunidad de que os pueda saludar una de las personas que son fundamentales para mí como guía espiritual. Es un sacerdote.

SACERDOTE.- Vosotros sois un colectivo que también os están juzgando mucho y nadie tiene la capacidad para juzgar, solamente Dios. Y lo más importante es que aquí yo se lo decía a Macarena. El Estado intenta hacer la ética que él quiere y entonces os está utilizando, pero nos está utilizando a todos y el Estado no tiene capacidad para decir lo que está moralmente bien o moralmente mal. Eso es de la persona humana, del individuo, y vosotras no tenéis por qué sentiros juzgadas cuando vosotros lo creéis libremente, igual que cualquier otro hace las cosas libremente. Ciertamente hay algunas cosas que no se puede hacer libremente, como matar o como violar. Pero si una persona es libre y la otra persona también es libre entre ellos, pueden hacer lo que les dé la gana y nadie tiene por qué juzgarles.

MACARENA OLONA.- Gracias. Ha sido un auténtico placer poder estar reunida con vosotras. Poder escucharos. Yo ahora camino España sobre mis tacones intentando ser útil a quienes quiero servir. A los españoles. Y desde luego, para mí ha sido un privilegio poder estar a vuestro lado y con muchísima humildad. Lo que esté en mi mano, contad conmigo, porque donde me necesitéis, ahí estaré. Gracias, Susana, Muchísimas gracias.