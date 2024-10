La presidenta de la AVT se encara a Sánchez en el Palacio Real: «Nos habéis dejado abandonados»

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ha reprochado a Pedro Sánchez la reciente reforma legal que beneficiará a decenas de etarras. Aprovechando la recepción en el Palacio Real con motivo del 12 de Octubre, Araluce ha espetado a Sánchez: «Nos habéis dejado abandonados». Igualmente, ha reprochado la falta de respeto del Gobierno a las víctimas de ETA y le ha instado a «rectificar». «Tiene un día para hacerlo», le ha apremiado.

Como adelantó OKDIARIO, la asociación remitió esta semana una carta dirigida personalmente al presidente del Gobierno, en la que le pedía frenar esta reforma, que el Ejecutivo coló durante la transposición de una directiva europea.

En la misiva, la AVT expresaba su indignación por la aprobación de la enmienda, que permitirá a los terroristas descontar las penas cumplidas en Francia.

«El sentimiento generalizado es el de que están volviendo a matar a nuestros familiares. Como si los terroristas estuvieran celebrando la victoria bailando sobre sus tumbas», se podía leer en la carta. Igualmente, se recordaba que el ministerio del Interior negó, en 2022, que «esto fuera a suceder».

«Las víctimas nos encontramos devastadas y con un sentimiento de indefensión absoluto. Desde el pasado lunes 7 de octubre que recibimos esta terrible noticia, la centralita de la AVT está colapsada de víctimas del terrorismo que contactan con la asociación con ataques de pánico y ansiedad. El sentimiento generalizado es el de que están volviendo a matar a nuestros familiares. Como si los terroristas estuvieran celebrando la victoria bailando sobre sus tumbas. Y le diré más, no sólo están contactando con nosotros víctimas del terrorismo, también muchos ciudadanos españoles de a pie que no entienden cómo el final del terrorismo de ETA lo están escribiendo los verdugos. Cómo matar va a salir prácticamente gratis en este país. Cómo la sangre derramada y todo el dolor que hemos padecido todos los españoles, y en especial las víctimas del terrorismo, no ha servido para nada», exponía la AVT en la carta remitida a Sánchez. Finalmente, le exigía también una rectificación: «Pero ahora mismo tiene usted en su mano no volver a fallarnos una vez más. No cambie por unos votos manchados de sangre a las víctimas del terrorismo. Aunque sea sólo esta vez, escúchenos».

Por el momento, Sánchez no ha respondido a la petición de las víctimas del terrorismo.

La reforma fue aprobada en el Congreso el pasado 18 de septiembre con el voto a favor de todos los partidos y tendrá que pasar ahora al Senado.

La modificación pasó desapercibida para la oposición, y tendrá efectos inmediatos en el futuro penitenciario de casi medio centenar de presos etarras. La jugada viene preparándose desde hace dos años, tal y como adelantó OKDIARIO.

Araluce ya protagonizó este martes un encontronazo con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en plena polémica por la reforma de la ley. La presidenta de la AVT negó el saludo al ministro: «Yo a ti no te doy un beso. Eres un mentiroso», le espetó.

Además, como también informó este periódico, la AVT lanzó una durísima crítica al Gobierno de Sánchez en la Conferencia de Víctimas del Terrorismo de Naciones Unidas, que se celebra en Vitoria.

«Si antes éramos el dique de contención contra los terroristas, ahora lo somos contra gran parte de la clase política, que está permitiendo que terroristas con muchos asesinatos a sus espaldas abandonen las prisiones gracias a una reforma legal. Los asesinos en la calle y las víctimas encerradas en el ostracismo en el que quieren mantenernos», espetó Araluce en una brevísima intervención. El Ministerio del Interior no permitió a la asociación intervenir en este foro como ponente, por lo que la asociación tuvo que limitarse a una intervención de apenas tres minutos.