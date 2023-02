La vicesecretaria general de Política Social del PP y secretaria cuarta de la Mesa del Congreso de los Diputados, Carmen Navarro Lacoba, considera que relativizar las agresiones de un hombre que cambia de sexo y pega a una mujer, como ha hecho la número dos de Irene Montero, Ángel Rodríguez ‘Pam’ en el marco de la nueva ley Trans, es de un «machismo insoportable».

En declaraciones a OKDIARIO a raíz del polémico vídeo de la secretaria de Estado de Igualdad, que se ha viralizado en redes sociales, Navarro ha recordado que el PP ya advirtió de que una de las consecuencias de la «pésima ley Trans» del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez iba a ser la «total desprotección de las mujeres».

Navarro critica que así lo admita, «sin pudor alguno», la secretaria de Estado de Igualdad y principal colaboradora de Montero, al afirmar en un vídeo en redes sociales que si un hombre cambia de sexo y pega a una mujer, y se declara, «sorprendentemente», mujer, dejará de aplicarse contra él denuncia alguna de violencia de género.

Asimismo, la vicesecretaria general de Política Social del PP y diputada por Albacete lamenta los años de conquistas a favor de las mujeres «tirados por la borda con este pésimo Gobierno», al tiempo que reprueba que «se les llene la boca de feminismo» a los socialcomunistas, «mientras sus normas sólo vienen a favorecer a los hombres que agreden a las mujeres», en alusión también a la ley de Libertad Sexual (o del ‘Sólo sí es sí’) que ha originado ya rebajas de penas para medio millar de agresores y violadores.

Por su parte, la portavoz adjunta del PP en el Congreso e integrante de la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, Marta González, señala también en declaraciones a OKDIARIO que las palabras de Ángela Rodríguez ‘Pam’ no son sino «una consecuencia no deseada, como dicen ellos, de una nefasta ley como con la del ‘Sólo sí es sí’».

En este contexto, González, diputada del PP por La Coruña, ha querido así interpelar a Montero y sus colaboradores con la siguiente pregunta: «¿Cuándo comiencen a darse casos diréis también que nadie os lo dijo?», plantea la portavoz adjunta del Grupo Popular en la Cámara baja.

En 4 meses

En un vídeo de TikTok, Rodríguez ‘Pam’ sostiene que si un hombre se cambia de sexo y agrede a una mujer no podrá considerarse violencia de género o violencia machista. Una publicación que ya no aparece en su perfil. «Una mujer trans es una mujer, así que si esa mujer pega a otra mujer, no estaríamos hablando de violencia de género, sino violencia intragénero o intrafamiliar», ha manifestado después de que un usuario de la red social le haya preguntado «si se puede aplicar la normativa de la violencia de género si se ha cambiado de sexo». Algo que ahora se podrá hacer en apenas cuatro meses.

La nueva ley Trans, aprobada la semana pasada definitivamente en el Congreso de los Diputados, permitirá cambiar de sexo en el registro a partir de los 16 años y no será obligatorio presentar informes médicos o psicológicos que acrediten disforia de género, ni tampoco estar en un proceso de hormonación o haberse sometido a operaciones para modificar la apariencia.

Así, la ley Trans facilitará el cambio de sexo simplemente presentando un escrito, sin necesidad de presentar pruebas ni testigos. Esta decisión deberá ser ratificada tres meses después y existe un plazo de un mes para su resolución. Es decir, el proceso total durará unos cuatro meses desde que se solicita hasta la inscripción del cambio registral.