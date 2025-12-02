Otegi exige a Sánchez que el País Vasco sea una nación «en la que Ayuso tenga que ponerse un pinganillo»

Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu y etarra convicto, ha exigido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el País Vasco sea una nación en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso «tenga que ponerse un pinganillo», aludiendo a la voluntad de que prevalezca el euskera sobre el castellano en territorio vasco.

«El problema nacional en el estado español tiene que resolverse de manera democrática, tiene que resolverse aceptando con absoluta serenidad y absoluta tranquilidad y prudencia que España es un estado plurinacional», ha aseverado Otegi este martes. «Es que la Constitución española habla de nacionalidades y regiones y a ver si alguien se atreve a hacer una lista y decirnos cuáles son unas y cuáles son otras», ha añadido, antes de atacar a Ayuso.

«Yo tengo una fórmula que desde mi punto de vista es inequívoca y lo voy a hacer con una cierta ironía y con un cierto humor, sobre todo para gentes como Isabel Díaz Ayuso», ha trasladado, en dirección a la presidenta madrileña. «¿Sabe quiénes somos las naciones del Estado y las nacionalidades del Estado? Aquellas en las que usted se tiene que poner un pinganillo para entendernos cuando hablamos en nuestras lenguas nacionales», ha espetado Otegi.

En una entrevista en el podcast La Cafetera, el secretario general de EH Bildu se ha referido a Ayuso en más de una ocasión. Antes de centrarse en «el pinganillo», Otegi, condenado a seis años de cárcel por el secuestro del director de la fábrica Michelín en Vitoria en 1979, ha dicho que tiene que dar un «disgusto» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y trasladarle que «ETA ya desapareció hace mucho tiempo».

Otegi ha querido responder a las palabras de Díaz Ayuso del pasado domingo, en la manifestación contra Pedro Sánchez convocada por el PP, asegurando que lo peor del Gobierno nacional es «que se sustenta bajo la peor trama de corrupción que puede haber», en referencia a «blanquear a Bildu y hacerle fundamental» como socio parlamentario.

Otegi contra Ayuso

Isabel Díaz Ayuso, además, castigó desde el Templo de Debod que lo que «se está viviendo cada día entre Bildu, el PNV» es «una trama de corrupción a cambio de entregar Pamplona a los bilduetarras» mientras estos «sostienen a Sánchez».

Otegi ha calificado de «disparate» la reflexión de Ayuso y asegura que su formación, que blanquea a los etarras, «no quiere asaltar nada, quiere ganar las elecciones, hacer políticas públicas alternativas y construir un estatus político diferente».

Además, volviendo a la disputa con Ayuso, el condenado Otegi ha indicado que la Constitución habla de regiones y nacionalidades, pero que él tiene una «fórmula para distinguirlas de forma inequívoca». «Las naciones del Estado son aquellas en las que Ayuso tiene que ponerse un pinganillo para entender a los ciudadanos cuando hablamos en nuestras lenguas», ha ironizado.