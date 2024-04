Moncloa busca otro choque con Ayuso el 2 de Mayo: enviará a Bolaños tras el ridículo del año pasado

Pese al bochorno que protagonizó el año pasado, cuando intentó colarse en la tribuna de honor situada en Sol sin estar invitado, Moncloa volverá a delegar en Félix Bolaños la representación del Gobierno en la celebración del 2 de mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid. Fuentes gubernamentales consultadas por este periódico señalan que «tiene todo el derecho a acudir».

El año pasado Bolaños se presentó sin haber sido invitado formalmente y protagonizó un choque protocolario al intentar acceder por la fuerza al palco para presenciar el desfile militar. La jefa de protocolo de Isabel Díaz Ayuso, que sí le permitió ocupar un puesto preeminente en el acto institucional, se lo impidió.

Bolaños y su equipo, según fuentes presenciales que no perdieron detalle de lo ocurrido, adoptaron una actitud «chulesca y prepotente» en todo momento. Los servicios de protocolo de la Presidencia madrileña tuvieron que recordarle en distintas ocasiones el decreto que regula el protocolo y por qué no podía subir a la tribuna, donde en el momento que intentó acceder estaban también Alberto Núñez Feijóo y la ex presidenta de la Asamblea, María Eugenia Carballedo, la ministra de Defensa en representación del Gobierno, Margarita Robles, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

Pese a las explicaciones que recibió por parte de los servicios de protocolo de la Comunidad de Madrid, la argumentación del equipo de Ayuso no le sirvió a Bolaños, que se marchó del acto enfadado tras ir a buscar a sus compañeros de partido a la zona donde estaban situadas de pie el resto de autoridades -y donde había sido ubicado él tras personarse por sorpresa en Sol-. Una escena que fue captada por las cámaras y que evidenció en todo momento la actitud adoptada por el equipo del ministro de la Presidencia.

Aunque Félix Bolaños no había sido invitado a los actos del 2 de mayo, dicha invitación se había cursado a Robles –que ejerció la representación del Gobierno central– y a la titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez –que delegó en el ministro–, el gabinete de Isabel Díaz Ayuso decidió no buscar la confrontación y darle un papel protagonista dentro de los límites del protocolo.

Ahora, como en aquella ocasión, es Moncloa la que vuelve a buscar el choque y la bronca apostando por que sea Bolaños el que acuda a Sol en representación del Gobierno a los actos del 2 de mayo. Aunque en 2023 aprovechó su presencia en un acto institucional para dar un mitin en el que cargó contra la presidenta de Madrid en su propia casa.

La intención de Moncloa, según explican estas mismas fuentes, es utilizar la misma fórmula que generó la polémica en la última final de la Copa del Rey en el estadio sevillano de La Cartuja. Sánchez no acudió al partido de futbol y delegó su representación en la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desplazando así a nivel protocolario al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Hace un año, cuando ocurrieron los hechos, la presidenta de la Comunidad de Madrid y anfitriona del acto, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que Bolaños fue al 2 de mayo «en calidad de provocación, no estaba invitado y quería presidir el evento». «Si sabe que no está invitado y aún así insiste, viene a provocar», sostuvo la líder del PP madrileño en una entrevista radiofónica.

Ayuso aseguró tras lo sucedido que el entonces ministro de la Presidencia, ahora también con las funciones de Justicia, acudió «en calidad de acompañante» de la ministra de Defensa, Margarita Robles. «Al señor Bolaños se lo dijimos amablemente, que no estaba invitado, y luego fue, a mi juicio, en calidad de provocación», manifestó.

Choque Moncloa-Ayuso

En Moncloa siguen empeñados en mantener vivo el choque con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Decisiones como la de mandar a Bolaños en representación del Gobierno al 2 de mayo, después de todo lo ocurrido, evidencian que el equipo de Sánchez se siente a gusto en el conflicto contra la mandataria madrileña.

Desde hace años, Pedro Sánchez está más enfocado en batallar contra Ayuso que contra los dos líderes nacionales del PP que en los últimos seis años han estado al frente del partido, Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo. En Moncloa y en Ferraz están convencidos de que esta tensión les da votos, aunque lo cierto es que quien ha mejorado sus resultados logrando una mayoría absoluta aplastante ha sido la propia Ayuso.