La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de «provocar» y de intentar «reventar» de todas las maneras el acto institucional del Dos de Mayo. «Bolaños venía a provocar, insisto. Se estuvo buscando reventar este evento y crear mal ambiente. Le habíamos advertido hace días», ha asegurado Ayuso.

«Fue en calidad de provocación, no estaba invitado. Y quería presidir el evento. Si sabe que no está invitado y aún así insiste, viene a provocar», ha sostenido la presidenta madrileña este miércoles en una entrevista concedida a la Cadena Ser. En este sentido, ha recordado que Bolaños «no estaba invitado» y que acudió «en calidad de acompañante» de la ministra de Defensa, Margarita Robles. «Al señor Bolaños se lo dijimos amablemente, que no estaba invitado, y luego fue, a mi juicio, en calidad de provocación», ha recalcado.

Isabel Díaz Ayuso recalca que «en los actos institucionales de los gobiernos autonómicos normalmente no hay ministros puesto que es un día del Gobierno autonómico». «No es un día para ministros, es un día del Gobierno autonómico. Todo el mundo allí era bienvenido, cosa distinta es si me hablan de a quién me han de obligar a poner en los sitios», ha apostillado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid revela que su jefa de protocolo, Alejandra Blázquez Vilar, llevaba varios días advirtiendo al Ejecutivo de Sánchez «de que no estaban haciendo las cosas correctamente, que estaban dando por sentado que tenían que venir a presidir». «Yo me he implicado personalmente hasta en las cortinillas de los vídeos. Lo he hecho con un cariño excepcional para Madrid. El cuidado de los premiados, que estuvieran los niños ucranianos, que estuviera todo el mundo representado, hacer algo bonito, algo solemne, algo respetuoso, algo alegre en la Real Casa de Correos para que, por primera vez y ya que es una fiesta popular, la gente de la calle pudiera verlo y seguirlo en directo y no dejarlo encerrado en un palacio, ¿Qué ganas tengo yo de que esto se vea empañado por esta historia?», se ha preguntado.

«Avasallar todo»

La dirigente del PP también apunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusa de querer «avasallarlo todo» enviando al ministro Félix Bolaños al acto del Dos de Mayo. «Hemos tratado el Dos de Mayo como si fuera una fiesta nacional. Se nos exige que tengamos que rendirnos y ni siquiera ser escuchados y no atender al protocolo ni a las invitaciones que nosotros consideramos que debemos cursar», ha señalado.

«Nos estamos acostumbrando a que le presidente del Gobierno decida hasta el precio de la vivienda. Nos estamos acostumbrando a que el presidente del Gobierno arrase con todo y que haga lo que le da la gana en todas partes. El señor Bolaños viene a provocar, eso es lo que estaba buscando. Quería reventar este evento y crear mal ambiente», ha reiterado Isabel Díaz Ayuso.