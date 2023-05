El Gobierno de Pedro Sánchez ha mandado un email al Ejecutivo madrileño, liderado por Isabel Díaz Ayuso, donde le exige la escaleta del acto institucional del 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, así como el lugar donde piensan ubicar al ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, a pesar de que éste no está invitado este martes a la Real Casa de Correos. Desde la Puerta del Sol consideran una «provocación» que pretenda presentarse en un evento «al que no ha sido invitado y no va a ser invitado».

Fuentes del Gobierno autonómico tildan de «inédita» esta situación y estudian «qué hacer» si, finalmente, el ministro se persona en la Puerta del Sol, como tiene previsto hacer. «En ese momento veremos dónde colocar a una persona que no ha sido invitada», subrayan.

El viernes, en el Palacio de La Moncloa se decidió que la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que sí había sido invitada formalmente por el Gobierno de Ayuso, no iba a acudir a la celebración del Día de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol el 2 de mayo.

Ese mismo día, la ministra dirigió una carta a la Real Casa de Correos agradeciendo la invitación, pero declinándola, asegurando que nadie del Gobierno de España estaría presente. Ahí empezaba una operación diseñada por el propio Pedro Sánchez como respuesta a su enfado por no haber sido invitado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ver frustrada su intención de convertir la festividad del 2 de Mayo en un acto de campaña electoral de un PSOE que se presenta como víctima institucional de la Comunidad de Madrid.

Así que un día después de esa primera carta, con la voluntad de buscar la confrontación con la presidenta autonómica y líder del PP regional a menos de un mes de las elecciones, el gabinete del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, envió un email -al que ha tenido acceso y reproduce OKDIARIO- al equipo de Ayuso. En él preguntaban por el protocolo y el «seatting» -el orden en que se sientan las autoridades- previstos en el acto. Con este mensaje se daba a entender que el ministro madrileño sí iba a ir al acto sin haber sido invitado pese la confirmación anterior de la ministra de que el Gobierno de España no iba a estar presente.

Esa comunicación sorprendió en Sol, al no haber tramitado ninguna invitación a Bolaños. Tampoco había una delegación expresa por parte de Isabel Rodríguez -que protocolariamente tampoco cabe- de que su compañero asistiría en su lugar. Por lo que la Comunidad de Madrid -la CM y no la CAM como se refiere a ella el Ministerio de la Presidencia en el email- consideró que la mano derecha de Sánchez se estaba autoinvitando al acto tras haber permitido, con la autorización de la delegación del Gobierno que depende de su departamento, una manifestación en contra de Ayuso en la misma Plaza del Sol ese día.

Moncloa, ante el enfado que generó el hecho de que no se hubiera invitado al presidente Sánchez -pese a que el año pasado sí lo fue, pero no acudió y delegó su representación precisamente en Bolaños, algo que no sentó bien en Sol- urdió este plan para ahondar aún más en la guerra que hay desde hace años entre ambas administraciones. Se trata de que al presentarse allí Bolaños el martes, como una autoridad más, pero sin invitación, generarán un conflicto protocolario y más tensión institucional. Una imagen y un titular de campaña para intentar desgastar a Ayuso.

La no invitación formal al presidente, tramitando únicamente las de la ministra Rodríguez y el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha sido considerada en el complejo presidencial como «una deslealtad y una falta de respeto más» hacia Sánchez por parte de Ayuso. En el entorno del jefe del Ejecutivo no descartan que este año si hubiera podido acudir para restar protagonismo a la presidenta de Madrid. «Su agenda se lo permite», aseguran, ya que únicamente tiene un acto de partido en Málaga por la tarde y el Consejo de Ministros se ha trasladado al miércoles.

A menos de 24 horas del inicio del acto central del día de la Comunidad de Madrid, en el entorno de Félix Bolaños mantienen su voluntad de acudir. «Es ministro del Gobierno de España, estaría bien que no pudiera ir dónde quisiera dentro de nuestro país o tuviera que pedir permiso para ello», sostienen en tono desafiante en la Moncloa, recordando que «eso es lo que pasaba en Cataluña hace unos años con ministros del PP».

En Sol no olvidan que fue precisamente Bolaños el que el año pasado «trató de reventar» los actos del 2 de mayo porque ese día el Gobierno hizo público el caso Pegasus y el ministro fue a la Real Casa de Correos «básicamente para hacer declaraciones sobre ese tema».