25.000 personas salen a la calle en Madrid para exigir elecciones: «¡El Gobierno es una mafia!»

Decenas de miles de personas han asistido a la manifestación de este domingo convocada en Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La Plataforma por la España Constitucional, formada por un centenar de asociaciones cívicas, ha conseguido movilizar a la sociedad civil para exigir la convocatoria de elecciones generales ante las cesiones del Ejecutivo a sus socios separatistas y la corrupción que atrapa a Sánchez y a su entorno familiar. «¡El Gobierno es una mafia!», ha sido la consigna más repetida por los manifestantes. La concentración también ha contado con la presencia de dirigentes del PP y de Vox. La asistencia ha sido de 25.000 personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid.

«¡Sánchez dimisión!», «¡Gobierno traidor!», «¡Pedro Sánchez a prisión!» y «¡Ni olvido ni perdón, los etarras a prisión!», han sido los otros gritos más escuchados durante esta concentración para protestar contra la gestión del Ejecutivo de Sánchez. En esta movilización también se ha protestado contra el «deterioro de la democracia» por las cesiones que el Gobierno ha realizado para que Sánchez siga en La Moncloa. «Denunciamos el gravísimo deterioro de la democracia que vive España y la obscena compra de apoyos parlamentarios con medidas que socavan la igualdad, la solidaridad interterritorial y el imperio de la ley», han defendido los promotores de esta convocatoria desde el escenario montado para la ocasión.

Ignacio Gordillo, ex fiscal de la Audiencia Nacional, también ha intervenido durante el acto. En su intervención, ha hecho mención a la reforma legal impulsada por el Gobierno de Sánchez que reduce las penas de prisión a presos etarras, facilitando su excarcelación. «A los que han asesinado ahora se les va a condecorar, a soltar antes de la cárcel por un acuerdo no jurídico, sino simplemente político para continuar en el Gobierno. ¿Cómo un Gobierno permite que ahora se les dé una condecoración. Es la mayor infamia que puede haber en un estado de Derecho. Es gravísimo», ha lamentado.

Alejo Vidal-Quadras ha sido el encargado de cerrar los discursos realizados para la manifestación de este domingo en Madrid. «Nos hemos congregado una vez más frente al proceso de acelerada descomposición que este Gobierno infame que padecemos somete a la nación, pisoteando la Constitución y el Estado de Derecho, poniendo a España a los pies de aquellos que quieren liquidarla. Todo ello triturando la separación de poderes y confundiendo lascivamente el Estado con el partido, un partido que se aferra patéticamente a La Moncloa», ha afirmado.

«Pedro Sánchez no tiene alma ni tiene conciencia. Ni qué decir de la tropelía que se está cocinando para regalar a los separatistas una financiación singular para Cataluña, otra puñalada en nuestras entrañas de la norma suprema. Si no reaccionamos de verdad, lo peor, aún, está por llegar. España no se rompe, nos dicen con mofa condescendiente. No se rompe porque ya la han roto. A España la ha quebrado la reapertura de viejas heridas ya cicatrizadas para enconar a unos españoles con otros. No toleramos ni una vulneración más de la ley, ni un zarpazo más a nuestra libertad ni un ataque más contra la unidad de nuestra nación», ha defendido el ex vicepresidente del Parlamento Europeo y el que fuera presidente de Vox.

«Hay que dar la voz a los españoles»

A esta manifestación en Madrid han acudido dirigentes del PP y de Vox para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que convoque elecciones generales. Por parte de los populares han estado presentes la vicesecretaria de Organización del partido, Carmen Fúnez; la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez, y la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, encabezando la delegación popular. El secretario general del PP de la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano, ha encabezado la delegación madrileña de los populares. La gran ausencia ha sido la del líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

«A Sánchez ya no le pedimos generosidad pero sí le pedimos que piense que las cosas de aquí en adelante no van a ir mejor así que es el momento de dar voz a la democracia y a los españoles porque son ellos los que pueden responder a la necesidad de cambio que tiene nuestra sociedad», ha sostenido Fúnez en declaraciones a los medios, que ha encabezado la delegación del PP enviada a esta manifestación en Madrid.

«Este Gobierno no se para ante nada»

Por parte de Vox han acudido el presidente de la formación, Santiago Abascal, su secretario general, Ignacio Garriga, el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, y la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino. «Estamos de nuevo en la calle porque no hay corrupción que no practique este Gobierno. Desde la corrupción política que representa el pacto de investidura hasta la corrupción de menores en los colegios, impulsada sistemáticamente por este Gobierno y por supuesto, pasando por la corrupción económica, la corrupción de todo el entorno de Pedro Sánchez, desde la mujer, el hermano, el padre, el número dos y el partido», ha señalado Abascal en declaraciones a los medios.

«Estamos ante un Gobierno que no se ha parado ante nada, no se ha parado ni ante el oro de Maduro, ni ante el aplauso de Hamás. Un gobierno extremista, un gobierno corrupto, un gobierno golpista que nosotros llevamos denunciando cuatro años. Nosotros seguiremos en la oposición total a este Gobierno. Lo haremos solos o acompañados, pero lo haremos también denunciando cualquier tipo de colaboracionismo con este gobierno que se ha convertido en un enemigo de los españoles», ha sentenciado el líder de Vox.

Los promotores han celebrado que hayan participado en esta concentración personas de todos los espectros ideológicos con el fin de pedir elecciones anticipadas y para protestar contra «un proceso que conlleva un carrusel de cesiones ilimitadas y decisiones que trituran el interés común, pervierten la Constitución y la ley y ponen las bases para una irreversible decadencia».

La manifestación de este domingo, 20 de octubre, en Madrid ha vuelto a recordar que Pedro Sánchez está en La Moncloa a pesar de que el PSOE no fue la lista más votada en las últimas elecciones generales. «Resultó elegido presidente concertándose con un conglomerado de partidos cuyo elemento común es la aversión y hostilidad a la democracia española y a la nación liberal que la sustenta: golpistas condenados, herederos de terroristas, derecha secesionista y comunistas o socialistas del siglo XXI», han recalcado los organizadores.

«Esta amalgama se mantiene unida por un compartido proyecto deconstituyente desplegado, al margen de los legítimos procedimientos constitucionales, con un rodillo de sucesivas medidas que traspasan límites que hace poco tiempo habrían sido considerados como inquebrantables», han apostillado.

La manifestación de este domingo en Madrid se ha producido tras las últimas cesiones de Sánchez a sus socios separatistas, como la concesión de un cupo catalán, la Ley de Amnistía o la cesión de de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco. Durante la concentración también se han recordado los casos de corrupción que afectan al Gobierno socialista, como el caso Koldo, y al entorno del presidente del Gobierno: su mujer, Begoña Gómez, está imputada por tráfico de influencias y de corrupción en los negocios, y su hermano, David Sánchez, está siendo investigado por hasta cinco delitos de corrupción y fiscales. De ahí que se haya dedicado un aplauso a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha emitido en los últimos días un informe que retrata la corrupción que afecta al Ejecutivo de Sánchez.

Tanto los promotores de esta movilización como los que han participado en esta concentración han destacado la importación de defender la democracia, puesto que la ven en peligro tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno. «La democracia no es el estado natural de la sociedad y, como nos enseña el ejemplo de varios países de Hispanoamérica, en estos días de manera destacada Venezuela, no prevalecerá si las sociedades que se benefician de ella no se articulan en su defensa ante las amenazas que la acechan», han remarcado los impulsores de la manifestación de este domingo en Madrid.